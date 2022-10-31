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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن أسعار سورينتو موديل 2023 عالمياً | صور

كيا سورينتو موديل
كيا سورينتو موديل 2023

كشفت العلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا عن أسعار الجيل الجديد من سيارة الكروس أوفر الشهيرة سورينتو موديل 2023 ، وسيأتي الإصدار الجديد بسعر أغلى مقارنة بإصدار 2022، حيث سيبدأ بـ 31,285 دولار بدون احتساب الرسوم.

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كيا سورينتو موديل 2023

ستتوفر سيارة كيا سورينتو موديل 2023 بمحرك بسعة 2500 سي سي يعمل بنظام سحب طبيعي للهواء، رباعي الأسطوانات، سينتج المحرك 191حصانًا (142 كيلوواط) و 181 رطل قدم (245 نيوتن متر) من عزم الدوران.

كيا سورينتو موديل 2023

كما ستتوفر بمحرك آخر سعة 2500 سي سي مزود بشاحن توربيني لينتج قوة أكبر، حيث يضخ 281 حصانا (209 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 311 رطلًا (421 نيوتن متر)، ويتصل هذا المحرك مع ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات، في حين أن المحرك الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي يصل إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

كيا سورينتو موديل 2023

على الرغم من أن تصميم سورينتو لم يتغير في عام 2023 ، إلا أن كيا أضافت عدة تحديثات هامة، حيث أصبح الدفع الرباعي الآن قياسيًا في فئة SX Prestige  وSX-P التي تتصدر القائمة. 

كيا سورينتو موديل 2023

كما أنها تتميز بأبواب خلفية قابلة للسحب، وعاكس كهربائي بقوة 115 فولت، ومصدات معدلة، ولمسات خارجية سوداء لامعة، أضافت كيا في فئات LX نظام تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، وتجنب الاصطدام المروري الخلفي، ومساعدة الخروج الآمن إلى نظام مساعدة السائق المتقدم.

 

حصلت الفئات الأخرى في تشكيلة سورينتو على ترقيات أكثر تواضعًا لعام 2023، حيث تحصل الفئة Sعلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية، بينما تأتي الفئة EX مع مقعد راكب أمامي كهربائي بثماني اتجاهات ومرآة للرؤية الخلفية بدون إطار. 

كيا سورينتو موديل 2023

تأتي سيارة كيا سورينتو موديل 2023 بمجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائياً، ومساحات زجاج أمطار ومستشعر للمطر، تعمل حزمة X-Lineعلى تغيير مظهر الكروس أوفر بإضافة عجلات معدنية مقاس 20 بوصة ومصد فريد وتفاصيل خارجية ورف على السقف.

كيا سورينتو موديل 2023

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2023

كيا سورينتو موديل 2023 فئة LX بسعر 31,285 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة LX AWD بسعر33,085 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة S بسعر 33,785 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة X-Line S AWD بسعر35,785 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة EX بسعر37,185 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة X-Line EX AWD بسعر 40,885 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة SX بسعر 40,085 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة SX AWD بسعر41,885 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة SX-P AWD بسعر 44,685 دولار.

كيا سورينتو موديل 2023 فئة X-Line SX-P AWD بسعر 44,885 دولار.

 

كيا سورينتو الكروس اوفر كيا سورينتو موديل 2023 الدفع الرباعي

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