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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. تويوتا كورولا الجمل بـ 250 ألف جنيه| تفاصيل

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا كورولا بجميع إصداراتها أشهر سيارات السيدان تواجداً في سوق المستعمل المصري منذ بداية الألفية الجديدة، حيث تمكنت من اكتساب شعبية جارفة، بفضل مواصفاتها الاعتمادية القوية، وتوفر قطع غيارها بكثرة.

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وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، ومصاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

 

تويوتا كورولا موديل 2006 

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 "الجمل"

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 الشهيرة بالجمل على محرك بسعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 92 حصان، مع عزم أقصى للدوران 13.3 كجم\م وزودت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات بنظام جر أمامي للعجلات.

تويوتا كورولا موديل 2006

قطعت السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 مسافة تتراوح من 180,000 حتى 200,000 كيلومتر، وفبريقة دواخل حسب منصات البيع الإلكتروني، وتأتي بطول 4.39 متر، وعرض 1.695 متر، وارتفاع 1.47 متر وقاعدة عجلات بطول 2.6 متر.

تتميز تويوتا كورولا موديل 2006 بتوفر قطع غيارها بكثرة في السوق المصري بأسعار جيدة، بالإضافة للكماليات الآخرى التي يمكن إضافتها في السيارة.

تويوتا كورولا موديل 2006 

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 "الجمل"

يبدأ سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 في سوق المستعمل المصري بـ 230 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

تويوتا كورولا السيدان سوق المستعمل السيارات المستعملة الجمل تويوتا كورولا موديل 2006

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