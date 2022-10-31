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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أسرة ترحال المركزية ووان تيم تشاركان فى المبادرة القومية للمواطنة الرقمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت  كل من أسرة ترحال المركزية وأسرة وان تيم المركزية بجامعة حلوان  فى المبادرة القومية للمواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت فى إطار  رؤية الدولة ٢٠٣٠  .

وأقيمت فعاليات المبادرة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  فى الفترة من ( ٢٠ - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢)  في إطار المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة.

ونظمت مكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة من خلال قسم التدريب برئاسة الدكتور  تامر على ابراهيم   بالتعاون مع وزارة الاتصالات  تكنولوجيا المعلومات المبادرة القومية للمواطنة الرقمية والحماية على الانترنت فى إطار رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

وجاءت مشاركة طلاب جامعة حلوان من خلال التنسيق بين رائد الاسرة الاستاذ الدكتور  وليد شعبان مصطفى  والدكتور  تامر على ابراهيم رئيس قسم التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية  وذلك من خلال وفد مكون من ٢٠ طالب وطالبة ممثلين لكليات الجامعة المختلفة .

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وجاءت المشاركة المميزة لطلاب جامعة حلوان ممثلة فى وفد من أسرتى ترحال المركزية ووان تيم المركزية بجامعة حلوان  فى المبادرة التى أقيمت تحت عنوان " تدريب المهارات التسعة للمواطنة الرقمية".

وتضمنت المبادرة التركيز على بعض الموضوعات من أهمها:
١- الإلمام بمفهوم المواطنة الرقمية ومحاورها الاساسية.
٢-  استعراض وشرح المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية وتشمل:
- التعاطف الرقمي - البصمة الرقمية
- التفكير الناقد - إدارة الخصوصية
- إدارة الأمن السيبراني - إدارة وقت الشاشة
- إدارة التسلط عبر الإنترنت - هوية المواطن الرقمية
٣- عرض التطبيقات العملية المتعلقة بالمهارات السابق عرضها والتدريب على تطبيقها.


هذا وقد حصل جميع الطلاب المشاركين في المبادرة على شهادة معتمدة  من وزارة الاتصالات والمعلومات ومكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة.
 

أسرة ترحال المركزية أسرة وان تيم المركزية مكتبة مصر العامة وزارة الثقافة قسم التدريب بمكتبة مصر العامة جامعة حلوان

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