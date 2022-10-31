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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتشوفوا أفلام وتعملوا زيّها .. المؤبد لمدرس بالجيزة هتك عرض 5 طالبات

أرشيفية
أرشيفية

هتك العرض.. جريمة يحرّكها شيطان يسيطر على عقل مرتكبها من الجنس البشري ، يُخطط للتنفيس عن شهواته، لا يرى أمامه سوى إشباع رغبته الغريزية حتى لو في غير محلها وموضعها، ليجد القانون أمامه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها.

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 هتك عرض 5 طالبات

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة هتك عرض 5 طالبات التي بدأت ببلاغ من والدهن للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بتحرش مدرس الكمبيوتر ببناتهن الطالبات خلال إجلاسهنّ على قدمه بحصة الكمبيوتر ومطاليتهنّ بخلع البناطيل، وتشغيل مقاطع فيديو مُخلة وتقليدها والفعل مثلها،  والتي عليها أُحيل لجهات التحقيق التي قررت إحالة القضية لمحكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار حسين مسلم، التي قضت أمس بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

في البداية.. 5 طالبات لا يتجاوز عمر أكبرهن 12 عامًا، عودتهن من مدرستهن بمنطقة منشية البكاري بمحافظة الجيزة، يبكين من هول ما فعله بهم والد زميلتهن والذي يعمل مُدرس كمبيوتر بالمدرسة، أجبرهن على خلع ملابسهن ومشاهدة افلام الاباحية وتقليد ما يحدث بها.

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 متوسط الطول والبنية أبيض البشرة ذو شارب
 

أوضحت جهات التحقيق، أنه عرض عليها المحضر رقم 3876 لسنة 2022 إداري الهرم والثابت به حضور 5 من أولياء الأمور- تحفظ على ذكر أسمائهم- بتضررهم من المُدرس “أ.م.ع”، مُعلم كمبيوتر بإحدى المدارس بمنطقة منشية البكاري.

وقالت جهات التحقيق، أنه بمناسبة تواجد المتهم خارج غرفة التحقيق فدعونا بداخلها و بمناظرته ألفناه في العقد الرابع من العمر متوسط الطول والبنية أبيض البشرة ذو شارب ولحية سوداء اللون، ويرتدي من الملابس الأفرنجية بنطال أزرق اللون وسويت شيرت بيج في أزرق اللون، وينتعل زاحف أسود اللون.

وتابع، أنه بمناظرة عموم جسده لم يتبين لنا ثمة إصابات تستدعي التحقيق وبسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه عقب أن أحطناه علمًا بها وبعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معه إجراءات التحقيق أقر بها وبسؤاله عما إذا كان هناك ثمة شاهد نفي أو محامِ يحضر معه ردد نفيًا في الأولى وبالثانية حضر معه محامِ وتعهد بسداد الدمغة وحضر عن المجني عليهن محامِ وقرر بأنه سوف يسدد الدمغة ويسدد الدمغة

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