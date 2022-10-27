«أموّت أمي يعني»|زوجة في دعوى خلع بعد شهرين زواج: حماتي بتقوللي كلام وحش

في ساحات محكمة الأسرة، وقفت زوجة تشتكي زوجها، في دعوي خلع قائلة: حماتي كرهتني في عشتي كل يوم شتيمه بكلام وألفاظ وحشة وإهانة وقلة كرامة قدام الناس، حيث حولت حياتها الي حجيم، ما دعاها للانفصال عنه.

شتائم بألفاظ خادشة

بملامح يكسوها اليأس والهموم تحكي “سلمي” معاناتها الذي بدأت منذ حوالي 5 شهور حينما تحولت والدة زوجها إلي إهانتها واعتادت علي شتائم وألفاظ خادشة وذلك دون مراعاة لمشاعري.

أموت أمي يعني

واستكملت الزوجة حديثها ، قائلة: "بعد شهرين زواج بس مقدرتش استحمل العيشة معاها، بسبب الشتيمة والإهانة، أمام الجميع، عشان كده قررت آجي اخلعه، قبلها أنا قولت لزوجي على أفعال والدته بعد ما فاض بها الكيل، وكان رده عليا: "أريحك من الموضوع وأموّت أمي يعني؟".

واختتمت سلمي الزوجة حديثها: خيث انه تدخل بعض من الأهل والأقارب لإيجاد حل لهذه المشكلة لكن دون جدوى"،فبناء علي ذلك كان القرار هو ان اتوجه إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق ضد زوجها.