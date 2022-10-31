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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة "السينما التسجيلية في خدمة التعليم" بمقر سفارة المعرفة بجامعة أسوان

ندوة بجامعة أسوان
ندوة بجامعة أسوان

شهد اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الطلاب والتعليم ندوة السينما التسجيلية  في خدمة التعليم من خلال سفارة المعرفة بجامعة أسوان والتي عقدت بمقرها داخل كلية الهندسة بجامعة أسوان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة بالتعاون مع مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية دور الفن في حياة الشعوب والذي يعبر عن ثقافتها وقضاياها في قالب درامي يخدم المجتمع، وذلك من خلال دور السينما والعروض التسجيلية. 

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جامعة أسوان

ندوة بجامعة أسوان

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تهدف هذه الندوة إلى اكتشاف المواهب الطلابية في مجال الفن والتمثيل والإخراج والتصوير والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية من خلال متخصصين ونجوم هذا المجال الفني الإبداعي للمشاركة في مسابقات إقليمية ومهرجانات سينمائية دولية. 

وشارك سفارة المعرفة العديد من طلاب جامعة أسوان للتعريف على جوانب السنيما عن قرب وذلك بحضور الدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية التي تحدثت عن دور السنيما المصرية والعمل على توثيق الأعمال التسجيلية مثل حرب أكتوبر المجيدة وانتصارات  الشعب المصري علي مدار التاريخ.

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مستشفى أسوان الجامعى

ندوة بجامعة أسوان

وكان قد صرح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن أطباء قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى نجحوا فى استعادة النبض لقلب مريض بعد توقفه لمدة نصف ساعة من الزمن.

وأضاف الدكتور الدهشورى أنه تفاصيل عودة الحياة للمريض بدأت عندما استقبل قسم القلب مريض قلب، يحمله أهله علي الاكتاف توقف قلبه عن النبض، ودخلوا به إلى عيادة استقبال قسم الصدر بالمستشفي الجامعي بأسوان، ثم تدخل أطباء أطباء قسم القلب والأوعية الدموية أبطال القصة من الجيش الأبيض وهم الدكتورة إسراء أبو زيد والدكتور بهاء شمندي مدرس مساعد بقسم القلب.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، بأن دخول رجل كبير في السن وجميع أهله من حوله يبكون وهم علي يقين بأنه توفي، ولكن العناية الالهية تدخلت بتواجد طبيبة القلب أسراء أبوزيد والدكتور بهاء شمندي وأطقم التمريض لاسعاف الحالة وبعد برهة من الوقت تعيد إلي القلب الحياة بعد أن توقف عن النبض لمدة تزيد عن نصف ساعة كما أكده أحد أهالي المرافقين للحالة.

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