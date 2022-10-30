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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع قمة المناخ.. صحة أسوان تنظم 15ندوة تثقيفية عن البيئة والاستدامة

ندوة التغيرات المناخية
ندوة التغيرات المناخية بصحة أسوان

تزامناً مع إستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان 15 ندوة توعية عن البيئة والاستدامة حيث إستهدفت الندوات عدداً من الوحدات الصحية ، والأماكن العامة علي مستوي المحافظة .

وتضمنت الندوات التعريف بمواد البلاستيكية ذات الإستعمال الواحد ، وخطورتها علي الصحة العامة ، وأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان إستدامتها للأجيال القادمة.

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رفع الوعي الصحي والبيئي

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وفي إطار توجيهات وزارة الصحة بأهمية العمل على رفع الوعي الصحي والبيئي والتعريف بقضية التغيرات المناخية لدى كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة .

من ناحية أخري كانت قد نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، عدد من الأنشطة ضمن تحضيراتها لعقد قمة المناخ العالمى الـ27 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسى.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، إنه تم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وعدد من جمعيات التنمية تنفيذ ندوة حول التغيرات المناخية أسبابها وآثارها السلبية وكيفية التكيف معها .

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التغيرات المناخية 

وأضاف أحمد أبو كنيز أنه فى مدينة دراو تم تنفيذ ندوة توعوية بمدرسة دراو الثانوية حيث تم إطلاق مبادرة .. مناخنا حياتنا بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية حول التغيرات المناخية واّثارها استهدفت الندوة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حاضر فى الندوة الدكتور عيد عبد الجواد المدرب المعتمد بالاكاديمية المهنية للمعلمين، وتم عرض فيديو يوضح التغيرات المناخية على كوكب الارض كما وضح للحضور معلومات عن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وتابع أبو كنيز أنه تم أيضاً تنظيم ندوة توعية بمركز إدفو عن التغيرات المناخيه والتحديات الراهنة، وكيفية التكيف معها و اعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وفوائد السماد العضوي.

وأضاف الدكتور احمد زكى أبو كنيز رئيس الإتحاد النوعى للبيئة باسوان والمنسق العام للمنصة المحلية باسوان، أنه يتم الان تكثيف الأنشطة والفعاليات قبل أيام من انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لتوعية مختلف فئات المجتمع، بإطلاع مصر باستضافة أكبر قمة للمناخ بالعالم فى إطار جهود الدولة الداعمة للجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ .

وأوضح أن المجتمع الاسوانى أصبح مهيئا لإستقبال رسائل توعوية حول قضية التغيرات المناخية والعمل بمقتضاها و نقلها إلى الآخرين. 

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