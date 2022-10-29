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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: التشديد لترشيد الكهرباء والاستعداد للسيول وتوفير السلع ومنع الاحتكار

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء ، وأيضاً المحافظين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها ، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء. 

بجانب مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة ، والتى من أبرزها الإستعدادات لموسم الشتاء والأمطار ، وتجهيزات كل محافظة بالمعدات لمواجهة السيول ، مع مناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا ، وإتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس وعدم إنتشاره ، بجانب بحث استعدادات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، مع استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار ، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، علاوة على موقف ونسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

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ترشيد الكهرباء 

وعقب انتهاء الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه فيما يتعلق بترشيد إستهلاك الكهرباء فيتم التشديد والمتابعة بشكل مستمر للإطمئنان على الإلتزام بذلك داخل المنشآت الحكومية ، وفى الشوارع والميادين الرئيسية ، مع الإلتزام بإنارة عمود ، وفصل آخر داخل الشوارع الرئيسية سواء كانت إتجاه واحد أو إتجاهين ، وكذا الإلتزام بإطفاء الإنارة لواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة ، علاوة على تخفيضها داخل المنشآت العامة.

وأشار  إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق للإستعداد لمواجهة أى سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء وذلك من خلال تنفيذ تجارب المحاكاة والبيانات العملية للإطمئنان الكامل على جاهزية كافة الكوادر البشرية والمعدات والمستلزمات للتعامل الفورى والسريع مع أى أحداث طارئة والحد من تداعيات السيول ، وهو الذى يتواكب مع التشديد الدورى على مواجهة إنتشار فيروس كورونا. 

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السلع الأساسية 

وأوضح محافظ أسوان بأنه فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة فإنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة من المسئولين بالمحافظة للتأكد من جودة السلع وتوفيرها على الوجه الأكمل داخل المجمعات الإستهلاكية ، مع مراقبة الأسواق ومنع الإحتكار ومواجهة جشع بعض التجار.

وأضاف المحافظ إلى أنه بالنسبة لمعدلات ونسب الإنجار لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فإننا نسير بخطى ثابتة فى تنفيذ هذه المبادرة الوطنية ، ويتم تكليف الجهات المعنية بدخول أى مشروع للخدمة فور الإنتهاء منه ليجنى المواطنين ثماره ، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ المشروعات المختلفة من إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى .

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