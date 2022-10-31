العراق يضرب داعش .. تفاصيل عملية نوعية أسقطت القيادي الإرهابي أبو حمزة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق تنفيذه عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي في تنظيم داعش المُكنى "أبو حمزة المتويتي".



وبحسب وسائل إعلام، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان له، اليوم الإثنين إن "العملية النوعية جاءت بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وأسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكنى أبو حمزة المتويتي، أمني في قاطع الداخل ضمن ما يعرف بولاية كركوك".



وبحسب يحيى رسول، فإن المتويتي "عمل سابقاً كآمر لكتيبة الاقتحامات لما تُعرف بفرقة الفُرقان بولاية نينوى التابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابية".



عادة ما تأتي هذه العمليات إثر معلومات استخباراتية، واعترافات لمعتقلين سابقين، تسهم في القبض على عناصر التنظيم، وفق أحكام المادة 4 إرهاب.



وتنفذ عناصر تنظيم داعش، هجمات متفرقة توقع أحياناً قتلى وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين، فيما تنفذ القوات الأمنية خططاً متتابعة، تسعى من خلالها لتحجيم تحركات التنظيم وإحباط هجماته.



يشار الى انه في مطلع شهر مايو الماضي، قُتل وجُرح تسعة عناصر من الجيش العراقي في محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد، إثر هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش بأسلحة قناصة ورشاشة، على حاجز أمني للجيش بأطراف بلدة قرة تبة شمال شرقي المحافظة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

