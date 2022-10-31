محافظ الغربية لعمال المصانع: الدولة تعتمد عليكم في بناء الجمهورية الجديدة

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل مصانع وشركات الإنتاج الواقعة في نطاق المحافظة، وذلك من خلال جولة تفقدية داخل أروقة مصانع شركات الإسكندرية للزيوت والصابون، المالية، كفر الزيات للمبيدات، رافقه خلالها الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وخلال الجولة أكد المحافظ على أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاستماع إلى آراء العمال وتنفيذ مطالبهم، مبشر إياهم بدخول قرى مركز كفر الزيات ضمن فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليشهد بعدها المركز تغيراً جذري كما تم في قرى مركز زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مصانع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، حيث اصطحب المهندس محمود دويدار العضو المنتدب للشركة، المحافظ في جولة تفقدية داخل مصانع الشركة والتي تضم ٧٠٠ عامل، يواصلون الليل والنهار من أجل إنتاج ٥٠٠٠ طن علف شهريا إلى جانب ٦٠٠٠ طن زيت و ١٢٠٠ طن من سليكات البوتاسيم فضلا عن الصابون والمنظفات.

واطمأن محافظ الغربية على توافر المواد الخام لأكثر من ٦ أشهر، وخاصة الزيت التمويني والحر، وأوضح العضو المنتدب أن الشركة بفضل الخطط والبرامج الموضوعة، استطاعت تحقيق أرباح ثانوية تخطت ال ٤٠ مليون جنيه، حيث تعد الشركة من أكثر الشركات تحقيقاً للأرباح خلال ال ٥ سنوات الماضية.

وفي الشركة المالية لكفر الزيات، رافق المهندس عبد العظيم العباسي رئيس مجلس الإدارة، الدكتور طارق رحمي في جولة داخل مصانع الشركة، حيث تناقش المحافظ مع العمال في أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمالية، حيث أعرب العمال عن سعادتهم بزيارة المحافظ، مؤكدين على أن إدارة الشركة اتخذت عددا من الإجراءات منها تحسين أوضاع العاملين المالية، التعاقد مع مستشفيات متميزة لتقديم خدمات طبية متميزة وتوفير الرعايا الاجتماعية للعاملين مع فتح نادي الشركة لدخول جميع أبناء كفر الزيات بسعر رمزي.

ومن جانبه أوضح رئيس الشركة أن مصنع تعبئة الأسمدة يعمل على ٣ خطوط زادت إنتاجيتهم من ٢٠٠٠ طن إلى ٢٦٠٠ طن يوميا، يتم توزيعها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب مصنع حامض الكبريتيك والذي ينتج ٤٠٠ طن يوميا بأحدث وسائل الإنتاج، حيث يتم بيع الحامض أو استخدامه في تصنيع السوبر فوسفات والذي يستخدم في عملية الزراعة، مشيراً إلى قدرة الشركة على تغطية ٦٥ % من احتياجات الجمهورية والباقي من خلال شركة أبو زعبل إلى جانب التصدير بنسبة ٣٠ % من إنتاج الشركة.

واختتمت الجولة بتفقد شركة كفر الزيات للمبيدات حيث تابع المحافظ مراحل إنتاج الكبريت داخل الأقسام المختلفة، مؤكداً على أهمية مدينة كفر الزيات كإحدى القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية، نظراً لتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، والتي تعتبرهم الدولة أحد الأعمدة التي ترتكز عليها في بناء الجمهورية الجديدة، قائلاً" هذا هو عهدنا بعمال مصر دائما، العمل من أجل رفعة بلدنا ".