عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية لعمال المصانع: الدولة تعتمد عليكم في بناء الجمهورية الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل مصانع وشركات الإنتاج الواقعة في نطاق المحافظة، وذلك من خلال جولة تفقدية داخل أروقة مصانع شركات الإسكندرية للزيوت والصابون، المالية، كفر الزيات للمبيدات، رافقه خلالها الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات جرار زراعي في طنطا

تحرير 46 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بشوارع الغربية

محافظ الغربية : غلق وتشميع 28 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق

ضبط 34 مركبة مخالفة في حملات مرورية مكبرة بشوارع الغربية

محافظ الغربية يسلم إحدى الفتيات بمركز زفتى جهاز عرائس متكامل

محافظ الغربية : غلق وتشميع 28 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق

وخلال الجولة أكد المحافظ على أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاستماع إلى آراء العمال وتنفيذ مطالبهم، مبشر إياهم بدخول قرى مركز كفر الزيات ضمن فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليشهد بعدها المركز تغيراً جذري كما تم في قرى مركز زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مصانع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، حيث اصطحب المهندس محمود دويدار العضو المنتدب للشركة، المحافظ في جولة تفقدية داخل مصانع الشركة والتي تضم ٧٠٠ عامل، يواصلون الليل والنهار من أجل إنتاج ٥٠٠٠ طن علف شهريا إلى جانب ٦٠٠٠ طن زيت و ١٢٠٠ طن من سليكات البوتاسيم فضلا عن الصابون والمنظفات.

واطمأن محافظ الغربية على توافر المواد الخام لأكثر من ٦ أشهر، وخاصة الزيت التمويني والحر، وأوضح العضو المنتدب أن الشركة بفضل الخطط والبرامج الموضوعة، استطاعت تحقيق أرباح ثانوية تخطت ال ٤٠ مليون جنيه، حيث تعد الشركة من أكثر الشركات تحقيقاً للأرباح خلال ال ٥ سنوات الماضية.

الغربية.. انتشال جثة طفل من مياه النيل أمام إحدى قري بسيون

وفي الشركة المالية لكفر الزيات، رافق المهندس عبد العظيم العباسي رئيس مجلس الإدارة، الدكتور طارق رحمي في جولة داخل مصانع الشركة، حيث تناقش المحافظ مع العمال في أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمالية، حيث أعرب العمال عن سعادتهم بزيارة المحافظ، مؤكدين على أن إدارة الشركة اتخذت عددا من الإجراءات منها تحسين أوضاع العاملين المالية، التعاقد مع مستشفيات متميزة لتقديم خدمات طبية متميزة وتوفير الرعايا الاجتماعية للعاملين مع فتح نادي الشركة لدخول جميع أبناء كفر الزيات بسعر رمزي.

ومن جانبه أوضح رئيس الشركة أن مصنع تعبئة الأسمدة يعمل على ٣ خطوط زادت إنتاجيتهم من ٢٠٠٠ طن إلى ٢٦٠٠ طن يوميا، يتم توزيعها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب مصنع حامض الكبريتيك والذي ينتج ٤٠٠ طن يوميا بأحدث وسائل الإنتاج، حيث يتم بيع الحامض أو استخدامه في تصنيع السوبر فوسفات والذي يستخدم في عملية الزراعة، مشيراً إلى قدرة الشركة على تغطية ٦٥ % من احتياجات الجمهورية والباقي من خلال شركة أبو زعبل إلى جانب التصدير بنسبة ٣٠ % من إنتاج الشركة.

طب بيطري الغربية: تحصين 39 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة

واختتمت الجولة بتفقد شركة كفر الزيات للمبيدات حيث تابع المحافظ مراحل إنتاج الكبريت داخل الأقسام المختلفة، مؤكداً على أهمية مدينة كفر الزيات كإحدى القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية، نظراً لتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، والتي تعتبرهم الدولة أحد الأعمدة التي ترتكز عليها في بناء الجمهورية الجديدة، قائلاً" هذا هو عهدنا بعمال مصر دائما، العمل من أجل رفعة بلدنا ".

محافظ الغربية الغربية الزراعة كفر الزيات الدكتور طارق رحمي حياة كريمة التموين مواعيد الغلق القيادة السياسية مدينة كفر الزيات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

تضامنا مع مرتضى.. استقالة مجلس الزمالك على مائدة وزير الرياضة.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

اتجبس .. تطورات إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

موضوعات متعلقة

سيدة تنهي حياتها بتناول حبة الغلال السامة إثر أزمة نفسية حادة بالغربية

وفقا للمواصفات الدولية.. اعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات بجامعة طنطا

وكيل التعليم بالغربية يتفقد سير الدراسة في طنطا | صور

تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات جرار زراعي في طنطا

تحرير 46 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بشوارع الغربية

محافظ الغربية : غلق وتشميع 28 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق

ضبط 34 مركبة مخالفة في حملات مرورية مكبرة بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

تفاصيل آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار اليوم .. تغطية خاصة

قبل مواجهة الزمالك.. إنبي يحسم مصير أحمد كشري.. تفاصيل

هل يجوز قطع قراءة القرآن لترديد الأذان أو رد السلام .. الإفتاء تجيب

سيغيب 3 سنوات.. آخر خسوف كلي لـ القمر يحدث في هذا اليوم

مهاجم أفريقي دولي.. فرج عامر يكشف مواصفات صفقة الأهلي الجديدة في يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلبسش العفاريت والجماجم.. خبيرة تحذر من هذه الأمور خلال الاحتفال بـ الهالووين

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ