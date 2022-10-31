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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل بمخرات السيول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانٍ داخل مخرات السيول سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة ، وخاصة في عزبة الفرن بكيما ، ومنطقة الناصرية؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الرى لاستثمار المساحات الناتجة عن إخلاء وإزالة المنازل والمبانى في هذه المناطق في استكمال مشروعات الحماية من السيول  .. جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ  ، ومديرى وحدة تطوير العشوائيات والمشروعات والمالية والشئون القانونية .

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 لجان التفاوض 

تطوير المناطق العشوائية

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإستمرار أعمال لجان التفاوض للعمل على إخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابى العشوائية للوقوف على رغباتهم سواء كان صرف التعويضات مالياً أو بتخصيص وحدات سكنية فى 3 عمارات التي تم إنشاؤها وتضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ، لافتاً إلى أنه جارى تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه ( 853 ) أسرة تم تعويض ( 337 ) أسرة في المرحلة الأولى ، فى حين متبقى  ( 516 ) أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكشف اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى تم الإنتهاء من إخلال المنازل والمبانى العشوائية بعزبة الفرن بإجمالى 82 منزل ومبنى لوقوعهم في مخرات السيول بعد صرف التعويضات المالية لهم ، كما تم إخلاء 50 % من المنازل العشوائية بمنطقة الناصرية من إجمالي 28 حالة بعد صرف التعويضات المالية لهم أيضاً وخاصة أنهم يأتوا ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى .

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تطوير المناطق العشوائية

تطوير المناطق العشوائية

وأشار أشرف عطية إلى أنه طرح مقترح وحلول للبدائل المتاحة للمواطنين بمشروع تطوير منطقة نجع السايح ١و٢ بالبصيلية بمركز إدفو ، والتى تقع على مساحة 74.6 فدان عن طريق صندوق تطوير العشوائيات ، وبالتعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء حيث تم التوصل إلى 3 مقترحات لتطوير .

وأكد محافظ أسوان على قيام لجنة هندسية من المحافظة بتحديد مدى سلامة المنشآت التى أمكن رصدها ، وتم حصر عددها بأجمالى ( ١٠٠٥ ) منزل منهم عدد ( ٢٠٤ ) منزل أوصت اللجنة بعرضهم على لجنة المنشأت الايلة للسقوط وذلك لخطورتهم الداهمة على حياة قاطنيها.

وأوضح المحافظ بأنه تم توفير مقترح لقطع أراضى أملاك دولة ستخصص لإنشاء وحدات الإسكان الإجتماعى لتكون وحدات بديلة لضمان توفير السكن الآمن ضمن مقترح لتخصيص أراضى أو سكن بديل لنقل الأسر فيه أو التعويض المادى أو الخلط ما بينهم عن طريق صندوق تطوير العشوائيات ، وخاصة بعد إدراج نجع السايح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

تطوير المناطق العشوائية
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