عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة منظومة العمل بالمدارس.. نشاط مكثف لإدارات أسوان التعليمية

تعليم أسوان
تعليم أسوان

يواصل مديرو الإدارات التعليمية التابعين لمديرية التربية والتعليم بأسوان تكثيف جهودهم اليومية بالمرور الميدانى لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وكذا متابعة انطلاق امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وأيضاً بالمرحلة الإعدادية والثانوية فى الفترة الصباحية والمسائية وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى، مدير المديرية .

وقام خالد محمد صالح مدير إدارة كوم امبو التعليمية بمتابعة العملية التعليمية بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية  حيث أعجب بحماس ونشاط التلاميذ فى أداء التمارين الرياضية وترديد السلام الوطنى وتحية العلم واستمع لفقرات الإذاعة المدرسية والتى تميزت بالتنوع.

محافظ أسوان يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

تعليم أسوان يناقش تقييم دوري لوكلاء الإدارات ومجموعات تقوية ومدرسي الحصة

إنطلاق إمتحانات شهر أكتوبر

إدارات أسوان التعليمية

كما تابع إنطلاق إمتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس الابتدائي ، وكذلك السادس الابتدائى بمدارس ( أم المؤمنين الابتدائية - أحمد علي الابتدائية - الريفية الجديدة الابتدائية) وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا التلاميذ لأداء الامتحانات في هدوء ويسر ، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية ، وأن جميع الأسئلة من مقررات منهج شهر اكتوبر حسب تعليمات الوزارة.

واطمأن مدير الإدارة على إنضباط سير العمل والنظافة العامة بالمدارس المختلفة وحسن سير اليوم الدراسى لباقى الصفوف من الأول للثالث غير المؤدين لامتحانات شهر أكتوبر، مقدماً الشكر للجميع متمنياً لهم دوام التوفيق و السداد و التميز .

فيما تابع حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية منظومة العمل بمدرستى نجع ونس الابتدائية والشطب الاعدادية حيث إستمع إلى البرنامج الاذاعى ثم قام بمتابعة سير العملية التعليمية داخل أقسام المدرسة، وتابع سجلات التحضير والاشراف والأمن وجدول الحصص، وتابع الحصص وشرح المناهج وتفاعل الطلاب  داخل قاعات الدراسة .

وقد نبه مدير الإدارة علي عدم التأخير والالتزام بحضور الطابور للجميع بعد ملاحظته تأخر كثير من الطلاب عن بدء الطابور وطالب بوضع خطة لمعالجة التأخير والتعاون  مع مجلس الأمناء بالمدرسة لوضع حلول لهذه المشكلة ، وفى مدرسة نجع ونس الابتدائية تابع السيد مدير الإدارة امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس واطمأن على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، كما تفقد الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة ورياض الأطفال والفناء ودورات المياه، وشدد مدير الإدارة علي متابعه الإشراف اليومي والجداول الدراسية وقام بتوجيه إنذار لإدارة المدرسة  لسوء حالة النظافة. 

تنظيم حملة للرقابة والتفتيش على المنتجات والسلع الغذائية بدراو شمال أسوان

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقرى والنجوع

إدارات أسوان التعليمية

وفى إدارة أسوان التعليمية تفقدت غنية محمد مدير الإدارة مدرسة عبدالله الشرقاوى الزخرفية حيث تفقدت ورش الزخرفة والنحت والبناء والنجارة وتبادلت الحديث مع طلاب قسم الزخرفة ، وأشادت بمعرض المشغولات الخشبية ، وانتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة والجدول وتوزيع الإشراف ، وفى نهاية الجولة قدمت الشكر والتقدير لمدير المدرسة والمعلمين مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للجميع.

وفى نفس السياق توجه سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة صباح اليوم لمدرسه الشيخ موسى على الاعدادية المشتركة حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع امتحانات الصف الأول والثانى الاعدادى لشهر أكتوبر في ماده اللغة العربية وتأكد من وضوح الأسئلة وأنها من المنهج المقرر وفى مستوي الطالب .

ثم توجه بعدها الى مدرسه نصر الابتدائية المشتركة حيث تفقد بعض الفصول وامتحانات طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية وشكر مديرى المدرستين على الالتزام بالتوجيهات ومستوى النظافة وانتظام الدراسه بهما وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

  وفى إدارة ادفو  التعليمية تابع حسن الرحلاوى مدير الادارة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس حيث حضر طابور الصباح بمدرسة ٣٠يونيو الثانوية المشتركة واستمع لتحية العلم والاذاعة المدرسية ،ثم تفقد الفصول الدراسية وحجرات الانشطة وأثنى على نظافة المدرسة وحسن سير العملية التعليمية وتم التنبيه على المزيد من الانضباط للعاملين والطلاب .

ثم توجه بعد ذلك الى لمتابعة مدرسة التربية الفكرية بكوم الأمير وتفقد خلالها الحجرات الدراسية ثم انتقل لمدرسة الصعايدة بحرى الابتدائية المشتركة ومدرسة الشهيد عبد العظيم يونس الاعدادية ومدرسة البياض الابتدائية .

حيث تابع الفصول الدراسية وحجرات الانشطة وسير العملية التعليمية بهذه المدارس وأشاد بمستوى النظافة وانضباط العاملين ومستوى التلاميذ وقام بتوجيه الشكر لهذه المدارس وانهى مدير عام الادارة جولته بمدرسة البصيلية الثانوية المشتركة حيث شهد بها أداء الطلاب الصف الأول والثانى الثانوى لامتحان شهر أكتوبر ، وقام بتوجيه الشكر لادارة المدرسة وجميع العاملين ، وتمنى لهم التوفيق.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

بسبب أحمد فتوح والوردي .. تحرّك في الزمالك قبل مباراة إنبي

تضامنا مع مرتضى.. استقالة مجلس الزمالك على مائدة وزير الرياضة.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

اتجبس .. تطورات إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

ترشيحاتنا

اتحاد العمال: مناقشة خطة نبذ الأكاذيب والتصدي لمحاولات التشكيك بمقدرات الوطن غدا

صندوق النقد الدولي: مرونة سعر صرف العملة تحمي مصر من الصدمات الخارجية

أزمة جديدة.. الضربات الروسية تتسبب في كارثة بأوكرانيا

حماقة وغباء.. خالد الجندى: الإخوان ينشرون موجة إلحاد ويطمسون الدين

أحد ملاعب كأس العالم وأيقونة معمارية.. وزير الرياضة يتفقد ستاد الثمامة بالدوحة

للعاملين بالمؤسسات الصحفية.. تطبيق قرار العلاوة الاستثنائية بداية من نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهتر بمرضه.. وفاة شخص بسبب صاحب العمل يثير ضجة على الفيسبوك

بفستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة| شاهد

جمال شعبان يكشف أسباب صادمة لـ تسارع دقات القلب| لن تتوقع

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

فيديو

أبرز التفاصيل حول إفتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ..تغطية خاصة

بهاء سلطان يكشف أسراره الفنية والشخصية مع أنغام

أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

حالة طوارئ.. عاصفة باينج في الفلبين تقضي على حياة 98 شخصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ