لمتابعة منظومة العمل بالمدارس.. نشاط مكثف لإدارات أسوان التعليمية

يواصل مديرو الإدارات التعليمية التابعين لمديرية التربية والتعليم بأسوان تكثيف جهودهم اليومية بالمرور الميدانى لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وكذا متابعة انطلاق امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وأيضاً بالمرحلة الإعدادية والثانوية فى الفترة الصباحية والمسائية وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى، مدير المديرية .

وقام خالد محمد صالح مدير إدارة كوم امبو التعليمية بمتابعة العملية التعليمية بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية حيث أعجب بحماس ونشاط التلاميذ فى أداء التمارين الرياضية وترديد السلام الوطنى وتحية العلم واستمع لفقرات الإذاعة المدرسية والتى تميزت بالتنوع.

إنطلاق إمتحانات شهر أكتوبر

إدارات أسوان التعليمية

كما تابع إنطلاق إمتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس الابتدائي ، وكذلك السادس الابتدائى بمدارس ( أم المؤمنين الابتدائية - أحمد علي الابتدائية - الريفية الجديدة الابتدائية) وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا التلاميذ لأداء الامتحانات في هدوء ويسر ، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية ، وأن جميع الأسئلة من مقررات منهج شهر اكتوبر حسب تعليمات الوزارة.

واطمأن مدير الإدارة على إنضباط سير العمل والنظافة العامة بالمدارس المختلفة وحسن سير اليوم الدراسى لباقى الصفوف من الأول للثالث غير المؤدين لامتحانات شهر أكتوبر، مقدماً الشكر للجميع متمنياً لهم دوام التوفيق و السداد و التميز .

فيما تابع حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية منظومة العمل بمدرستى نجع ونس الابتدائية والشطب الاعدادية حيث إستمع إلى البرنامج الاذاعى ثم قام بمتابعة سير العملية التعليمية داخل أقسام المدرسة، وتابع سجلات التحضير والاشراف والأمن وجدول الحصص، وتابع الحصص وشرح المناهج وتفاعل الطلاب داخل قاعات الدراسة .

وقد نبه مدير الإدارة علي عدم التأخير والالتزام بحضور الطابور للجميع بعد ملاحظته تأخر كثير من الطلاب عن بدء الطابور وطالب بوضع خطة لمعالجة التأخير والتعاون مع مجلس الأمناء بالمدرسة لوضع حلول لهذه المشكلة ، وفى مدرسة نجع ونس الابتدائية تابع السيد مدير الإدارة امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس واطمأن على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، كما تفقد الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة ورياض الأطفال والفناء ودورات المياه، وشدد مدير الإدارة علي متابعه الإشراف اليومي والجداول الدراسية وقام بتوجيه إنذار لإدارة المدرسة لسوء حالة النظافة.

إدارات أسوان التعليمية

وفى إدارة أسوان التعليمية تفقدت غنية محمد مدير الإدارة مدرسة عبدالله الشرقاوى الزخرفية حيث تفقدت ورش الزخرفة والنحت والبناء والنجارة وتبادلت الحديث مع طلاب قسم الزخرفة ، وأشادت بمعرض المشغولات الخشبية ، وانتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة والجدول وتوزيع الإشراف ، وفى نهاية الجولة قدمت الشكر والتقدير لمدير المدرسة والمعلمين مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للجميع.

وفى نفس السياق توجه سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة صباح اليوم لمدرسه الشيخ موسى على الاعدادية المشتركة حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع امتحانات الصف الأول والثانى الاعدادى لشهر أكتوبر في ماده اللغة العربية وتأكد من وضوح الأسئلة وأنها من المنهج المقرر وفى مستوي الطالب .

ثم توجه بعدها الى مدرسه نصر الابتدائية المشتركة حيث تفقد بعض الفصول وامتحانات طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية وشكر مديرى المدرستين على الالتزام بالتوجيهات ومستوى النظافة وانتظام الدراسه بهما وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وفى إدارة ادفو التعليمية تابع حسن الرحلاوى مدير الادارة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس حيث حضر طابور الصباح بمدرسة ٣٠يونيو الثانوية المشتركة واستمع لتحية العلم والاذاعة المدرسية ،ثم تفقد الفصول الدراسية وحجرات الانشطة وأثنى على نظافة المدرسة وحسن سير العملية التعليمية وتم التنبيه على المزيد من الانضباط للعاملين والطلاب .

ثم توجه بعد ذلك الى لمتابعة مدرسة التربية الفكرية بكوم الأمير وتفقد خلالها الحجرات الدراسية ثم انتقل لمدرسة الصعايدة بحرى الابتدائية المشتركة ومدرسة الشهيد عبد العظيم يونس الاعدادية ومدرسة البياض الابتدائية .

حيث تابع الفصول الدراسية وحجرات الانشطة وسير العملية التعليمية بهذه المدارس وأشاد بمستوى النظافة وانضباط العاملين ومستوى التلاميذ وقام بتوجيه الشكر لهذه المدارس وانهى مدير عام الادارة جولته بمدرسة البصيلية الثانوية المشتركة حيث شهد بها أداء الطلاب الصف الأول والثانى الثانوى لامتحان شهر أكتوبر ، وقام بتوجيه الشكر لادارة المدرسة وجميع العاملين ، وتمنى لهم التوفيق.