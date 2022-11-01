الرئيس السيسي: الانتهاء من الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالكامل خلال أربعة أشهر.. ونواب: أحد أعمدة الجمهورية الوطنية.. وتحقق سرعة تقديم الخدمة لأمن وسلامة المواطن

الرئيس السيسي: الانتهاء من الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالكامل خلال أربعة أشهر



برلماني: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ تحقق سرعة تقديم الخدمة لأمن وسلامة المواطن



نائب: تعطى رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى اهتمام الدولة بتعظيم فرص الاستثمار على أرضها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه سيتم الانتهاء من الشبكة الوطنية للسلامة العامة فى كل أنحاء الجمهورية خلال أربعة أشهر، مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة كانت بمثابة حلم .

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ افتتاح الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، أنه يشكر جميع المشاركين فى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ، موضحًا أن الجميع قام بمجهود كبير، لافتا إلى أن ما يتم يقدم خدمات كثيرة لجميع المواطنين ، وقال :" ألف مبروك و بالتوفيق".

وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ من أبرز المشاريع القومية الممثلة كأحد أعمدة الجمهورية الجديدة، لأنه من خلالها يكون هناك استطاعة لمساعدة أي مواطن في أي وقت على مدار اليوم بأي مكان، عبر ميكنة كل القطاعات الحكومية، بالدولة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين، اعتمادا على منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة.

وفي هذا الصدد أكد عدد من النواب على أهمية هذه الشبكة ودورها في أن تكون مظلة لكافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بعموم البلاد، مثل هيئات الإسعاف الطبي، ومؤسسات الرعاية الصحية من المستشفيات العامة والخاصة، وخدمات النجدة المرورية والحماية المدنية، بالإضافة خدمات الطوارئ بقطاعات البترول والكهرباء والنقل النهري والبحري والجوي.

واكد النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات، أن المشروع القومي، الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، يهدف لتحقيق أمن وسلامة المواطن وسرعة تقديم الخدمات الصحية.

وقال حته إن المشروع يعكس إصرار الدولة على تحقيق مشروع الميكنة والحكومة الذكية، وهو ما سيكون له دوره البارز فى القضاء على الكثير من المشكلات الطارئة، عند التعامل مع الأزمات والطوارئ، لافتا إلى أن الشبكة الجديدة تضمن التعامل من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات والدواوين الحكومية بالمحافظات.

وأكد "حته" أن المشروع يعد إنجازا تاريخيا كبيرا، بالإضافة إلى أنه يمثل نقلة كبرى بلاستخدام الرقمنة وتكنولوجيا الاتصالات و تسهم في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وتقديم الخدمات الصحية للمواطن و تطبيق المعايير الدولية، موضحا أن الشبكة المستحدثة تدعم جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بأرجاء مصر، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق الأمن والخدمات على مستوى الجمهورية.

وأضاف عضو اتصالات النواب أن تأكيد الرئيس السيسى، على أن الاتصالات والبيانات المتداولة عبر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يصعب التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها، يكشف أهمية الشبكة، ووصولها إلى أقصى درجات التأمين المطلوبة.

وأوضح أن مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمثابة خارطة طريق للتعامل مع الازمات والطوارئ فى الجمهورية الجديدة وان التحول الرقمي احد ركائز الجمهورية الجديدة للتعامل بمعايير ومقاييس عالمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الدولة ماضية في تطبيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، والحفاظ على مؤشرات التقدم ومعدلات النمو التي شهدها قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المشروعات في كافة المجالات.

وأشاد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بالمشروع القومى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم والمتمثل فى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، مشيرا إلى أن المشروع سيكون له دوره البارز فى القضاء على الكثير من المشكلات الطارئة، عند التعامل مع الأزمات والطوارئ، لافتا إلى أن الشبكة الجديدة تضمن التعامل من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات والدواوين الحكومية بالمحافظات.

وأكد عبد القادر أن المشروع يعد إنجازا تاريخيا كبيرا، بالإضافة إلى أنه يمثل نقلة حضارية كبيرة لمصر، تسهم في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، من خلال تطبيق المعايير الدولية، موضحا أن الشبكة المستحدثة تدعم جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بأرجاء مصر، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق الأمن والخدمات على مستوى الجمهورية.

وأضاف النائب تامر عبدالقادر، أن كلمات الرئيس السيسى، عن المشروع، تكشف أهميته فى نحو تحقيق الهدف الأكبر لمشروع الميكنة والحكومة الذكية، بالإضافة إلى أن امتلاك مصر لأول مرة لقمر اتصالات خاص بها، كان الحلم الذى دام أمدا طويلا، ويتزامن اليوم تحقيقه فى الجمهورية الجديدة.

وأوضح النائب، أن تأكيد الرئيس السيسى، على أن الاتصالات والبيانات المتداولة عبر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يصعب التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها، الأمر الذي يكشف أهمية الشبكة، ووصولها إلى أقصى درجات التأمين المطلوبة.

وأضاف عبدالقادر، أن مثل هذه المشروعات تؤكد للعالم، أن الإستثمارات فى مصر ستكون مؤمنة بصورة كبيرة خاصة فى ظل توافر جميع الإمكانيات المتاحة لإنجاح الاستثمارات بصورة واضحة، كما تعطى رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى اهتمام الدولة بتعظيم فرص الاستثمار على أرضها.



وأشار النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات التى يجرى افتتاحها الآن تأتى نتيجة جهد وكفاح خلال الـ8 سنوات الماضية، حيث تجنى الدولة ثمار هذه الجهود فى مشروعات قومية تفتح الأفق والمجالات الاستثمارية على أرض مصر.

وأكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.



وأوضح هشام المهيري أنه يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.



وأرسل هشام المهيري رسالة شكر وتاييد لما يبذله من أجل هذا الوطن الحبيب.. فكل يوم نرى إنجاز على أرض مصر.. ليكون ردا واقعيا على من يدعي الأكاذيب والافتراء.