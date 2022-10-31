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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة​

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.​

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور السيد عبدالحميد علي علي فودة، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور علي محمد علي الأنور، عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.

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•الدكتور سلوى رشاد أمين محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.

• الدكتور أيمن السيد أحمد السيد، عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.

• الدكتور عيد عبدالواحد علي درويش، عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.

• الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي أبوزيد، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.

• الدكتور إيهاب محمد لطفي أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة قناة السويس.

• الدكتور ماجد محمد السعيد علي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس.​

• الدكتور أحمد محمد الهادي محمد، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.

• الدكتور وليد أحمد عبدالله يوسف، عميدًا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق.

• الدكتور نادية محمد الصاوي جعفر، عميدًا لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.

• الدكتور مجدي محمد أحمد الشحات، عميدًا لكلية التربية جامعة بنها.

وزير التعليم قرارات جمهورية قيادات جديدة في الجامعات الحكومية ​ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بنها الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي Jobs Education

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