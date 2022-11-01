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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تعقد المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تستعد جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لعقد المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 نوفمبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتي يوم  الخميس 3 نوفمبر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هشام الديب رئيس الجامعة، وبحضور رؤساء الجامعات التكنولوجية.

كما يتضمن المؤتمر افتتاح اول حاضنة تكنولوجية في الجامعات التكنولوجية في مصر، بإضافة الي تخريج دفعة الدبلوم العالي للجامعات التكنولوجية الثلاثة، ويقام أثناء انعقاد المؤتمر؛ ملتقى توظيفي لخريج الجامعات التكنولوجية ومعرض أجهزة علمية.

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علي جانب آخر ، سبق أن شاركت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، في لقاء المسابقات الرياضية الترويحية لطلاب الجامعات المصرية بالإسكندرية للعام الجامعي 2022-2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك مجموعة من طلاب الجامعة بإشراف عبدالرحمن عمر مشرف اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة والمهندسة مها عبدالعزيز مشرف لجنة الأسر والرحلات باتحاد طلاب الجامعة في لقاء المسابقات الرياضية الترويحية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة  بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية  والذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

وافتتح المهرجان بعقد اللقاء الفني بين منظمي المهرجان من الوزارة والمديرية ومشرفي ومسئولي الجامعات المشاركة لشرح القواعد والقوانين المنظمة للمسابقات والألعاب التي سيتم إشراكها في اللقاء.

وعقب ذلك انطلق المهرجان وبدأت الأنشطة والمسابقات كما تم تنظيم مجموعة من الألعاب الترويحية ليتم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الأولي (بنين – بنات)، وتم تقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين والمشاركين.

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