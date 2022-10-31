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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة حسني: كولر طوَّر مستوى اللاعبين والسوبر سيعطيه دفعة لما هو قادم

صدى البلد

 

يرى أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق الكرة بالنادي مر بأوقات صعبة في نهاية الموسم الماضي، موضحا أن أهم قرار لمجلس الإدارة هو اراحة اللاعبين وهو ما أنعكس ايجابيا على المستوى الفني.


وأضاف حسني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "اراحة اللاعبين منحت كولر أفضلية، لأن مهما كان المدرب مميز فكان يحتاج لاعبون جاهزين من الناحية البدنية، لذلك بداية كولر المميزة ساهم فيها حصول اللاعبين على راحة كافية قبل بداية الموسم".

 

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وتابع: "الأهلي لم يحصل على فترة إعداد منذ 3 سنوات، وأهم مكاسب كولر أنه أشعل المنافسة بين الاعبين لحجز مكان أساسي في التشكيل، كما انه أعاد لاعبين للصورة مثل محمود متولى وكريم فؤاد وتوظيفه في مركز الجناح بدلا من الظهير الأيمن".


وواصل: "هناك لاعبون ظهروا بصورة مثالية مثل طاهر محمد طاهر، كولر نجح في تطوير مستوى بعض اللاعبين، خاض خمس مباريات وفاز بهم، وبطولة السوبر يتمنحه الثقة في قادم الاستحقاقات".


وأكمل تصريحاته: "الأهلي يملك ثلاثي هجومي مميز مثل شادي ومحمد شريف وحسام حسن، واللاعبين الثلاثة يحتاجهم كولر، بالنسبة لشادي باعتبار أنه حلص على الفرصة الأكبر أكثر ما يميزه أنه مشاغب على مرمى المنافس ويميل للأطراف ما يعطى كولر مرونة تكتيكية".

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