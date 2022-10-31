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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحدد الموعد| وعد من الأهلي لـ كهربا يحسم أزمته مع الزمالك.. فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الاهلي حدد موعد تسديد الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا، تمهيدًا لاستعادة خدمات اللاعب.

 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،الأهلي اتفق مع كهربا لتسديد الأموال في شهر نوفمبر، بعيد عن لجوئه للمحاكم، حتى يشارك اللاعب لابد من دفع الغرامة، والأهلي قرر دفع الغرامة بالاتفاق مع اللاعب.

 

وأضاف شبانة، متعجب من موقف اتحاد الكرة الطائرة في أزمة اللاعبة مريم مصطفى وصحة موقفها من الرحيل عن الاهلي والانتقال إلى الزمالك، هل اتحاد الكرة الطائرة لا يعرف إن كان العقود سليمة أم لا؟، أريد أن يكون الاتحاد شجاع ويفسر الأمر، هل اللاعبه من حق الأهلي أم الزمالك؟، طالما الامر متعلق بالأهلي أو الزمالك، تجد المسؤولين يرتجفون خوفًا، أنتا مجرد ممثل يُنفذ اللوائح والقوانين.


وأتم شبانة، وفقًا للوائح والقوانين على اتحاد الكرة الطائرة، يجب توضيح الامور، اتحاد كرة الطائرة في طريقه لتوريط البنت مريم مصطفى لدفع قيمة الشرط الجزائي 3مليون جنيه، بعدما صرح بأن اللاعبة وقعت للأهلي والزمال.

الأهلي يفقد نجم دفاعه لمدة شهر..

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أكد الإعلامي محمد فاروق أن نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي سيغيب عن المشاركة فى المباريات مع الفريق الأحمر لمدة شهر بسبب العملية الجراحية التي يخضع لها في الأنف.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تأكد غياب محمد عبد المنعم لمدة شهر عن المشاركة مع فريق الأهلي بسبب عملية الأنف التى سيخضع لها ويتم الترتيب لها الأن بمعرفة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر".

وتابع:"تعرض محمد عبد المنعم، إلى إصابة فى مواجهة أسوان فى بطولة الدورى وتحامل على نفسه للمشاركة فى مواجهة السوبر أمام الزمالك ".

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