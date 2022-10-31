عيد عبد الملك: مباراة السوبر كانت في متناول الزمالك حتى هدف الأهلي الثاني.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن الزمالك كان قادرًا على العودة في المباراة حتى تسجيل الأهلي الهدف الثاني.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، الأهلي تطور مع كولر في الدفاع أكثر من الهجوم.

وأضاف: “الزمالك فريق مستقر مع فيريرا وليست هناك مشكلة في خسارة السوبر”.

وأتم: “الزمالك لن يتعثر بفعل هزيمة السوبر، وسيحقق الفوز على إنبي في المباراة المقبلة”.



الأهلي يفقد نجم دفاعه لمدة شهر..

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيغيب عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر لمدة شهر بسبب العملية الجراحية التى يخضع لها فى الأنف.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تأكد غياب محمد عبد المنعم لمدة شهر عن المشاركة مع فريق الأهلي بسبب عملية الأنف التي سيخضع لها ويتم الترتيب لها الأن بمعرفة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر".

وتابع: "تعرض محمد عبد المنعم، إلى إصابة في مواجهة أسوان في بطولة الدوري وتحامل على نفسه للمشاركة في مواجهة السوبر أمام الزمالك ".