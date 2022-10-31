خالد الغندور: الأهلي كسب السوبر وهو مشارك فيه بصفته وصيف

نشر خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك السابق ، تدوينة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “الزمالك لم يفوز علي الاهلي في الدوري الموسم الماضي و قبل الماضي و رغم كده الزمالك فاز بالدوري و حسم الدوري قبل نهايته كده وصلت و لا لسه و الزمالك فاز في الكاس و الأهلي كسب السوبر بطولة من مباراة واحدة اللي هو مشارك فيها بصفته وصيف ”.

يذكر أن حرص خالد الغندور على دعم زكريا الوردي نجم القلعة البيضاء، بعد مباراة السوبر المصري، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الغندور: "ناس كثير اتكلمت على خطأ محمود علاء أو زكريا الوردي وده ممكن يحصل في كرة القدم ممكن تغلط واعتقد مثلا ده خطأ واضح من علي معلول تسبب في هدف وده مش معناه أن علي لاعب عادي بالعكس لاعب كبير جدا لكن وارد أي لاعب يخطئ في الملعب".

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.