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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لوفاة طالب بالمرحلة الابتدائية بسبب عضة كلب في مطروح

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى


 

انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع أصبحت من الظواهر  التى  تخيف العديد من الأسرة خوفا على أبنائهم  خاصة مع خروجهم فى ساعات مبكرة للذهاب لمدارسهم .

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الطالب عرفة فرج طالب فى الصف الرابع من مدينة الضبعة  سعد مع بدء العام الدراسي فى أول  شهر أكتوبر هو وأسرته  بانقضاء الصيف   ومقابلة زملاء الدراسة .
خرج الطالب عرفة فرج متوجها إلى مدرستة   شهداء التحرير بمدينة الضبعة، مع اول يوم دراسي وكل شىء حول يحقق له السعادة  إلا أن    الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع كانت تخيفة .
وبعد ما يقرب من أربعة أيام على بدء الدراسة خرج طالب ابتدائي من منزله مودعا اسرتة  بعدما اخذ  شنطة المدرسة متوجها لمدرستة .
انتهى يوم الدراسي وخرج طالب ابتدائي من مدرستة قاصدا منزلة ما هى إلا ولحظات ليظهر عدد من الكلاب الضالة  والتى بدأت تجرى نحوة مسرعة وخطوات الطفل طالب ابتدائي تجرى خوفا من الكلاب  وصوت استفاثته تملأ المكان الا ان خطواته الصغيرة  لم تسعفة  ليلحق به أحد الكلاب الضالة بعد أن سقط على الارض وشنطة مدرسته ليعظة أكثر من مرة .

ويقول عبد المالك ريزة أحد أقارب الضحية، أن الطفل عرفة فرج الشافعى ١٠ سنوات ،و بالصف الرابع الإبتدائي ،بمدرسة شهداء التحرير بمدينة الضبعة،وأثناء خروجه من المدرسة،تعرض عقره كلب مسعور،وذلك من ٢٥ يوم ، ،فتوحهنا به إلى مستشفى الضبعة المركزى،وحصل على مضادات لعقر الكلب واحتجز بالمستشفى تحت الملاحظة، حتى تحسنت حالتة ،إلا أن حالته ساءت ،فتم نقله لمستشفى مرسى مطروح العام واحتجز فيها ولم تتحسن حالتة ،فتم تحويلة إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية وتوفى هناك صباح أمس  الاثنين.
وأكد الشيخ بحر هندواى عضو مجلس الشيوخ الأسبق بمدينة الضبعة،أن انتشار الكلاب المسعورة الضالة منتشرة بشكل كبير فى شوارع المدينة،وأصبحت ظاهرة تشكل خطر على الأهالي ولاسيما الأطفال.

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