عضة كلب تقتل طالبا فى مطروح

لقى طالب بمدرسة شهداء التحرير بمدينة الضبعة مصرعه ، بعد أن عقره كلب، في الأسبوع الأول من الدراسة أثناء توجهه للمدرسة.

تبدأ الواقعة، باستقبال مستشفى الضبعة المركزي منذ ٢٥ يوما في الأسبوع الأول من الدراسة طفل مصاب إثر عضة كلب له أثناء خروجه من المدرسة، أمام مدرسة شهداء التحرير بالضبعة.

و تم إعطاء جميع الجرعات الخاصة بعضات الكلاب المسعورة للطفل والمتوفرة بالمستشفى بشكل طبيعي، إلا أنه مع تدهور الحالة الصحية تم نقله إلى المستشفى الجامعي بمحافظة الإسكندرية.

ولقى ، اليوم الاثنين الطفل مصرعه بسبب تدهور حالته الصحية.