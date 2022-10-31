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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصريين الأحرار يكرم أخصائية اجتماعية تعدت عليها ولية أمر في مطروح

تكريم أخصائية اجتماعية
تكريم أخصائية اجتماعية فى مطروح

كرم حزب المصريين الأحرار برئاسة سلطان أبوالشيخ الزعيري أمين عام الحزب، الأخصائية الاجتماعية  بمجمع خير الله فضل، والتى تعدت عليها ولية أمر ونجتلها بالضرب بعد اقتحام المدرسة بحضور قيادات التعليم بإدارة مطروح  مجدى المنشاوى مدير إدارة مرسي مطروح التعليمية  وجمال قنديل نائب مدير إدارة مرسي مطروح التعليمية.

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وتم تكريم  علا عاطف الأخصائية الاجتماعية وسط زملائها بمجمع خير الله فضل تقديرًا لها وإعلانا بوقوف الجميع بجانبها.
 

وتقدم الأخصائية الاجتماعية بالشكر لمدير إدارة مرسي مطروح وقيادات الحزب للقيام بتكريمها.
 

كانت  ولية أمر طالبة بمجمع خير الله فضل  بمدينة مرسى مطروح قد استعانت بنجلها ومجموعة من البلطجية واقتحام مدرسة  للتعدى على أخصائية اجتماعية وبعض المعلمين الذين حاولوا الدفاع عن زميلتهم وقامت ولية الأمر بتحرير محضر  كيدى ضد المعلمة.
 

استدعاء لولى أمر طالبة 
 

تبدأ وقائع القصة عند قيام  علا الأخصائية الاجتماعية بمجمع الشيخ عطيوة   بمدينة مرسى مطروح  بعمل استدعاء لولية أمر  طالبة نظرا لعدم التزام الطالبة المكرر داخل المدرسة.

اقتحام المدرسة 
 

توجهت الأم ونجلتها وبعض  البلطجية من السيدات  إلى المدرسة في صباح اليوم التالى عازمين على تأديب الأخصائية الاجتماعية  وعندما رفض المسئول عن بوابة  المدرسة دخولهم اقتحموا  المدرسة   بالقوة.
لم تمر لحظات لدخولهم المدرسة وقاموا بالبحث هنا وهناك عن الأخصائية الاجتماعية  علا حتى عثروا  عليها فوجهت لها ولية الأمر  سبابا.
 

ضرب الأخصائية ومعلم 
 

عندما حاولت الأم ونجلتها التعدى على الأخصائية الاجتماعية حاول عدد من زملائها الوقوف بجانبها والتصدى للبلطجية إلا أنهم تعدوا عليها  بالضرب هى وأحد زملائها بالمدرسة ويدعى محمود، الذى حاول الدفاع عنها.
 

 تحرير محضر  ضد الأخصائية 
 

ما انتهت الأم ونجلتها من ضربة المعلمة توجهت بعدها إلى قسم شرطة مرسي مطروح لتحرير محضر ضد المعلمة بقيامها بالتعدى عليها.
 

تحرير إدارة المدرسة محضر
 

كما توجهت علا الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة ومحمود وادارة المدرسة بتحرير محضر ضد ولية الأمر ونجلها بتهمة التعدى عليهم  واقتحام المدرسة أثناء اليوم الدراسي.


نيابة مطروح تستدعى الأخصائية 


استدعت نيابة مطروح  الأخصائية الاجتماعية  بمجمع الشيخ  عطيوة للاستماع لأقوالها وسماع الشهود فى تلك الواقعة؛ إضافة إلى الأمر بالقبض على ولية الأمر ونجلتها.

حبس ولية الأمر

أصدرت  نيابة مطروح   قرارا  بحبس ولية أمر طالبة ونجلها  4 أيام علي ذمة التحقيق لاقتحامها مدرسة بعد أن تم كسر الباب  والتعدى على أخصائية اجتماعية ومعلمين.
 

وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهمامهما فى كسر باب مجمع الشيخ عطيوة بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح  واقتحام المدرسة وجلب بلطجية والتعدى  على الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة وعدد من المعلمين .

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