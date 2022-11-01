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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الفيوم تعقد اجتماعها الربع سنوي مع مديري الإدارات الصحية وفريق التطعيمات

أثناء الاجتماع بمديرية
أثناء الاجتماع بمديرية الصحة بالفيوم

 

عقدت إدارة الطب الوقائى  بمديرية الصحة بالفيوم بحضور حاتم جمال الدين  وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومحمد عبد التواب مدير الإدارة اجتماعها الربع سنوى للإدارات الصحية وفريق المديرية لمراجعة أعمال البرنامج الموسع للتطعيمات وبدأ التحضير للحملة القومية القادمة فى ديسمبر 2022 ومراجعة تحديث كل ملفات الاشهاد.

 

كما قام فريق المديرية بعرض موقف محافظة الفيوم فى عرض ترصد حالات الشلل الرخو الحاد والحمى والطفح الجلدى وكذلك قامت ادارتا إطسا وطامية بعرض موقف الادارتين  ، وقام بمناقشة الفرق فريق من البرنامج الموسع للتطعيمات وهم الدكتور منير عبد الله ، والدكتور ياسر قنديل  ، والدكتورة داليا نابيل

وأوصى فريق الوزارة بتفعيل التواصل مع الجامعة من اجل تنشيط اكتشاف حالات الطفح الجلدى والشلل الرخو.

 

حضر الاجتماع 20 من مسئولئى الترصد ومراقبى الترصد بالادارات الصحية   ،  بالاضافة الى فريق الترصد والتطعيمات والشلل الرخو بالمديرية

وعقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة سماء شريف.

 

 

صحة الفيوم تنظم تدريبا عن الجودة والاعتماد لمعامل المديرية والمستشفيات

 

 

 

صحة الفيوم تنظم دورة تدريبية عن أداب وأخلاقيات مهنة التمريض

 


 

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