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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر: تعامل بصبر مع شريك حياتك

برج العقرب
برج العقرب

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع؛ حتى لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب: المطربة فيروز.

وفى إطار هذا السياق يقدم " صدى البلد " توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب فى حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 

 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)
قد يكون هناك بعض الصعود والهبوط في وضعك المالي. الإنفاق المتقطع يعرض المرء لخطر سوء الحظ المالي. خذ التخطيط المالي على محمل الجد. قد يكون هناك اضطراب في حياتك المهنية. قد يكون التوفيق مع الموظفين ذوي الرتب الأدنى ضروريًا. هذا يبشر بالخير لمستقبلك المهني. من المتوقع حدوث خلافات في العلاقات الرومانسية بين سكان برج العقرب. يقول التنبؤ الفلكي اليومي ، تجنب الخلافات من خلال العمل على حل المشكلات مع شريكك. إذا كنت ترغب في تقوية علاقتك مع من تحب ، فقد يكون التخطيط لرحلة رومانسية الآن هو الوقت المثالي للقيام بذلك.

ربما تكون حياتك المنزلية نشطة للغاية ومرضية. قد تمتلئ اتصالاتك بالدفء والحب. يمكن إنهاء المعاملات العقارية مثل البيع والشراء لبعض مواطني برج العقرب. يمكن أن تكون صفقة مفيدة للغاية. قد تكون المشورة بشأن التحضير للاختبار ضرورية لبعض طلاب برج العقرب لتحقيق الدرجة في الامتحانات.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العائلي

قد تتحسن جودة حياتك المنزلية من المحتمل أن تقضي بعض الوقت الجيد في المنزل مع أقارب وأبناء عم بعيدين. قد يجلب لك أطفالك فخرًا كبيرًا عندما يكبرون ويحققون أهدافهم.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد يتغلغل التباطؤ الذي قد تشعر به في حياتك المهنية. في مكان العمل ، قد يمثل هذا أمامك العديد من التحديات. قبل انقضاء الموعد النهائي ، يجب أن تجمع بين عملكم وتفعل ما يجب القيام به. قد يلاحظ رئيس سكان برج العقرب مبادراتهم.

 برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

من الممكن علاج بعض مشاكلك الصحية البسيطة. يعد القيام بذلك طريقة مؤكدة للتخلص من التوتر وتحسين حالتك المزاجية. قد يقرر برج العقرب الذي يرغب في الحفاظ على وزن جسم صحي المشاركة في الألعاب الرياضية. قد تمتد الفوائد الصحية لليوجا إلى ما هو أبعد من العقل.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى


يجب أن يمضي أفراد برج العقرب بحذر وصبر في مساعيهم الرومانسية. قد تصطدم برقعة خشنة بسبب الإهمال. اعتن بأي خلافات مقدما. قد يساعد ذلك في إحياء الرومانسية في علاقتكما.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

من المرجح أن يواجه برج العقرب وقتًا عصيبًا في زيادة أرباحه. نتيجة لذلك ، يمكنك توقع تباطؤ طفيف في عملك ولكن مع تحسن الأمور في السوق ، يمكنك أن ترى أرباحًا كبيرة مع مرور الوقت.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: الخوخ

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