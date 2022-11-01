نظفي لوح التقطيع في دقائق بهذه الطرق السهلة.. سيبدو وكأنه جديد

يوجد في المطبخ بعض الأشياء التي يتم استخدامها يوميًا ومرات عديدة في اليوم ، مثل السكاكين ، والمُقَشِّرات ، وألواح التقطيع، وغيرها، ومن المهم جدًا الاهتمام بنظافتها، حيث أنه بعد التنظيف عدة مرات؛ تبقى الجراثيم على ألواح التقطيع المصنوعة من الخشب والبلاستيك.

ويمكن تنظيف ألواح التقطيع بطرق مختلفة، وقد كشف موقع هيلثي عن طريقة تنظيف ألواح التقطيع، على النحو التالي :

صودا الخبز والليمون



يمكنك استخدام صودا الخبز والليمون لتنظيف ألواح التقطيع الخشبية. سيجعل ذلك لوح التقطيع نظيفًا ولامعًا. أيضا يمكن أن تقتل صودا الخبز، الجراثيم.

لوح تقطيع خشبي نظيف مع صودا الخبز والليمون.

رشي صودا الخبز على لوح التقطيع ، ثم اعصري نصف ليمونة عليه وافركي اللوح جيدًا بنصف الليمونة، اتركي اللوح لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه بالماء الدافئ، وامسحيه بقطعة قماش، ثم ضعي الزيت على اللوح، وأخيرًا، نظفيه بقطعة قماش نظيفة.

أما إذا كان لديك لوح تقطيع بلاستيك، فيمكن تنظيفه في وقت قصير جدًا، بمساعدة الملح وصودا الخبز والخل.

كيفية تنظيف لوح تقطيع البلاستيك

ضعي الملح وصودا الخبز على لوح تقطيع بلاستيكي، واتركيه لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم نظفيه بإسفنجة، وافركيه جيدًا بقشر الليمون، ثم ضعي الخل الأبيض في ماء، واسكبيه على لوح التقطيع، واتركيه هكذا لفترة، ثم اغسليه جيدًا بالماء النظيف، وجففيه.