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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بالفيوم تنظم زيارة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئيسية بمركز أطسا.. صور

حياة كريمة بجامعة
حياة كريمة بجامعة الفيوم

 

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة الفيوم زيارة ميدانية للمشروعات القومية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية “مطول” بمركز إطسا بمحافظة الفيوم .

 

وجاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور  أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم   ، وبالتعاون مع الدكتور عماد عادل عبد العاطى   المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم ، وممثلين المبادرة بالفيوم ، و المهندس محمد عمر مكرم -منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالفيوم ومنسقى ومتطوعى المؤسسة بالفيوم  ، ورئيس الوحدة المحلية  بقرية مطول مركز إطسا وإشراف محمد يحيى عبد الفتاح  أخصائى رعاية الطلاب،  محمد على مدير إدارة الإتصال بالادارة العامة لخدمة المجتمع  . 

 

تهدف الزيارة إلي التعريف بإنجازات المبادرة ، والمناقشة والحوار مع شباب الجامعة حول المشروعات التنفيذية للمبادرة ، وتوظيف مشروعات تخرج الطلاب لخدمة المبادرة في القرى الأكثر إحتياجا بالجمهورية ، لتحسين مستوي المعيشه لآلاف القري المصرية ، والنقلة النوعية من العصر السابق والعصر الحاضر ، وشملت الزيارة مشروعات ( مركز شباب- مدارس تعليمية- مجمع خدمات المواطنين- مركز طب الاسرة وغيرها).

 

وأشاد الطلاب بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة من مشروعات قومية عملاقة ، وتنمية قرى الريف المصري بالفيوم، موجهين كل الشكر لإدارة الجامعة بتوعيتهم من خلال تلك الزيارات الميدانية .

 

وأشار الدكتور عماد عادل  ، إلى أن الجامعة تشارك بفاعلية وتميز فى تنفيذ أهداف مبادرة « حياة كريمة » من خلال تنظيم الندوات والزيارات لتعريف الشباب بمشروعات مبادرة حياة كريمة فى محافظة الفيوم .

 

رسالة حب وتأييد للرئيس السيسى من شباب حياة كريمة بالفيوم

 

 

 

مدير حياة كريمة بالفيوم يتفقد المجمعين الحكومي والزراعي في مركز إطسا

 

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