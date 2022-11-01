البداية في 500 فدان.. تسوية الأراضي الزراعية بالليزر في الفيوم لترشيد استهلاك المياه

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بدأ جهاز تحسين الأراضي بالفيوم منذ أكثر من أسبوع بعمل تسويه الاراضي الزراعيه المحدده لزراعة محصول القمح لترشيد المياه وزياده انتاجية المحصول.

يأتي ذلك في ظل تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور السيد القصير وزير الزراعة والدكتور السعيد حماد عمر المدير التنفيذي للمشروع ورئيس جهاز مشروعات تحسين الاراضي بشان تنفيذ المشروع في نطاق محافظات الجمهورية



وانطلاقا من دور الدولة ممثلة في وزارة الزراعه لزيادة الانتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من الغذاء وخاصة محصول القمح الذي يعد من المحاصيل الاستيراتيجية فقد قام جهاز تحسين الأراضي بتنفيذ آلية متطوره لترشيد المياه لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية.

وتم التنفيذ على مساحة 500 فدان كمرحلة أولي وتعميم التجربة في جميع أنحاء المحافظة في الأعوام المقبلة.



كما أكد المهندس محمد عبدالله مدير عام جهاز تحسين الاراضي بالفيوم انه تم البدء في المشروع منذ اسبوع بالتنسيق مع المهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعه بالفيوم والارشاد الزراعي والمهندس ابراهيم فتيح مدير ادارة التسوية بالليزر.

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