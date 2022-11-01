من كورونا لحرب روسيا.. سامر دواي يكشف أسباب انتعاش التجارة الإلكترونية بالعراق| خاص

في الوقت الذي شهد فيه العالم أزمات متلاحقة منذ تفشي فيروس كوفيد-19، قبل عامين وحتى الآن، وأضراره الكثيرة على الصحة والبشر والمدن، إلا أن كان هناك مستفيدين من الأزمة مثل التجارة الإلكترونية، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي أصبحت بديلا مستمرا للتسوق المعتاد.

التجارة الإلكترونية في العراق

الأمر لم يكن في مصر فقط، بل امتد لعدد من الدول العربية ومن بينها العراق، التي يحتل فيها التسوق الإلكتروني المرتبة الأولى رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

لمعرفة هذا التأثير، قال خبير التسويق الإلكتروني، سامر دواي إن التطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات وما تشهده من تحديثات شبه يومية فرضت على العالم التوجه نحو التجارة الإلكترونية، واستخدام الأدوات الرقمية في التبادل التجاري، بعيدا عن الأشكال التقليدية للتجارة.

وأضاف، سامر دواي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن واحدة من الأسباب التي وجهت العالم نحو العالم الافتراضي والتعامل من خلاله كانت جائحة كورونا التي عزلت العالم عن بعضه البعض، منوها بأن الجائحة كانت سببا في تحول دول كثيرة نحو تحويل عملياتها التجارية إلى الشكل الافتراضي من خلال الإنترنت واستخدام أدواته المختلفة.

التحول الرقمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وعلى حد وصفه لـ “صدى البلد” السبب الثاني حاليا لأهمية التحول الرقمي في التجارة هي الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في تضخم واضح وتراجع مخزون الدول من البضاىع والسلع المختلفة، لافتا إلى أن التحول الرقمي سيحدد بأقصى سرعة ما تحتاجه دولة ما وما لديها من مخزون يمكن تصريفه للدول الأخرى من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن السلع والبضائع التي لديها.

ولفت سامر دواي أن الأهم في التجارة الإلكترونية هو التسويق الالكتروني من خلال أدواته المعروفة التي تكاد تتطور بشكل سريع، وبات المطورون، يتسابقون لاختراع تطبيقات تؤدي مهام التسويق التقليدي ولكن بشكل متطور بتوافق مع الظروف الحالية التي يشهدها العالم وفرضتها الثورة التكنولوجية الحاصلة.

أهمية التسويق الإلكتروني في التجارة

شدد على أن من سيتخلف عن استخدام التطبيقات الحديثة والانترنت لتصريف السلع أو الخدمات التي ينتجها لن يكون له مكان في السوق، خصوصا وان المنافسة في ذلك شديدة وتتبارى الشركات المختلفة في استخدام أفضل العناصر البشرية التي تحقق اقصى استفادة ممكنة من خلال استخدام التكنولوجيا.

ونوه إلى أن استخدام التسويق الالكتروني في التجارة له العديد من الفوائد التي أهمها على سبيل المثال، استهداف جمهور بعينة، وتوفير الوقت والجهد المستهلك في التسويق التقليدي، واستخدام ادوات تكنولوجية في التسعير والوصول الى عملاء جدد بما يحقق أفضل فائدة ممكنة للشركات.