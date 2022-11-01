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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انتشارها على السوشيال ميديا.. حقيقة فيديوهات الفرق الطبية بالصين| شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية العربية تقريرا عن تسجيل الصين ما يقارب من 3 آلاف إصابة كورونا.

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وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو تثير القلق، حيث قامت عناصر الفرق الطبية بنقل المصابين والمخالطين بكورونا إلى مخيمات عزل.

 

حقيقة الفيديوهات المنتشرة 

كما انتشرت فيديوهات توضح تعامل السلطات الصينية بالعنف، مع المواطنين في حالة رفضهم دخول العزل.

 

وفي سياق آخر وفي الأسبوع الماضي، أبلغت مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان الصينية ، عن 167 إصابة محلية، وتم إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة جزئيًا نتيجة لذلك ، حيث تواصل الصين استخدام إجراءات الإغلاق الصارمة للتعامل مع كوفيد.

الصين كورونا السوشيال ميديا مخيمات عزل اخبار التوك شو

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