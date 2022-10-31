كورونا يستوحش في الصين.. ديزني تغلق منتجع شنجهاي

أعلنت شركة شنجهاي ديزني بالصين، اليوم الاثنين، أنها أغلقت المنتجع بأكمله، بما في ذلك شنجهاي ديزني، اعتبارا من اليوم بسبب متطلبات الوقاية من كوفيد-19 في المدينة.

ولم تحدد الشركة موعدا لاستئناف نشاط المنتجع.

تجهت المدن الصينية من ووهان في وسط الصين إلى شينينج في الشمال الغربي إلى مضاعفة قيود كوفيد-19 مجددا، وقامت بإغلاق المباني وإغلاق المناطق وسط صراع الملايين لوقف انتشار تفشي المرض.

وخلال الأيام الماضية، تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا الـ 1000 حالة في جميع أنحاء البلاد، وهو رقم متواضع مقارنة بعشرات الآلاف في شنجهاي والذي أدى إلى إغلاق كامل في وقت سابق من هذا العام، لكنه يكفي لإطلاق المزيد من القيود في جميع أنحاء البلاد.

وظل عبء حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين صغيرا وفقًا للمعايير العالمية، إلا أن إجراءات الاحتواء الصارمة والمدمرة التي اتخذتها هذا العام ضد متحور أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير ألقت بثقلها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلقت مدينة قوانجتشو، رابع أكبر مدينة في الصين من حيث الناتج الاقتصادي وعاصمة المقاطعة قوانجدونغ، اليوم الخميس المزيد من الشوارع والأحياء وأبقت الناس في منازلهم حيث اعتبرت مناطق جديدة عالية الخطورة في تفشي كورونا الذي استمر حتى أسبوعه الرابع.

واعتبارًا من 24 أكتوبر، كانت 28 مدينة تنفذ درجات متفاوتة من إجراءات الإغلاق، حيث تأثر حوالي 207.7 مليون شخص في المناطق التي تضم حوالي 25.6 تريليون يوان (3.55 تريليون دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهذا يعادل ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2021.

