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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خايفين يمسكوه.. نقل مصاب بكورونا باستخدام "ونش" في الصين

رفع مصاب كورونا برافعة
رفع مصاب كورونا برافعة

في ظل إعلان الصين خطة "الصفر" لملاحقة تفشي فيروس كورونا، انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم السلطات بفرض الإغلاق الكامل على أية مقاطعة في الصين يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، حتى نقل المصابين أصبح فوضوي.

مقطع صادم في الصين 

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نقل مصاب بـ كورونا في الصين ورفعه عن الأرض بواسطة رافعة.

وصور المقطع أحد السكان المحليين في نفس المنطقة بـ الصين، ويظهر المسئولون وهم يقومون بنقل مصاب كورونا بعناية بواسطة رافعة لممارسة التباعد الاجتماعي، بحسب موقع india.

وانتشر الفيديو بسرعة عبر مواقع التواصل محققًا أكثر من 221 ألف مشاهدة على تويتر فقط.

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