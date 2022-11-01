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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يضبط 40 طن سلعا محتكرة ويوجه ببيعها للجمهور بأسعار مخفضة

محافظ المنيا يضبط
محافظ المنيا يضبط مخزنين للسلع الغذائية

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حملة تموينية مكبرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، وذلك استمرارا لجولات المحافظ الميدانية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

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رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة المنيا، و طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك.

وخلال الحملة، تم ضبط مخزنين للسلع الغذائية بحي غرب المدينة، حيث احتوت الكميات المضبوطة على 30 طن سكر شكاير زنة 50 كيلو جرام، و 10 طن أرز شكاير زنة 25 كيلو جرام.

وأصدر المحافظ توجيهاته بعرض تلك الكميات المضبوطة داخل فروع الشركة المصرية وأسواق الإتحاد والهايبر ماركت بمدينة المنيا، بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المواطنين على أن يكون سعر الكيلو للأرز 12.50  و 14:50 للسكر.

وطمأن المحافظ، المواطنين خلال الحملة بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق ، مؤكداً علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

 

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