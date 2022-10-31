عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 13 جامعة ومركزا.."جديد علاج العيوب الخلقية بالطرف السفلي للأطفال" بطب المنيا

مؤتمر طب المنيا
مؤتمر طب المنيا

عقدت وحدة جراحة عظام الأطفال بكلية الطب جامعة المنيا، بالتعاون مع المجموعة المصرية لجراحات عظام الأطفال، وجمعية جراحة العظام المصرية وبرعاية من الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب اليوم العلمي الثاني بعنوان "الجديد في علاج العيوب الخلقية في الطرف السفلي للأطفال" وذلك لمناقشة وتبادل الخبرات العلمية في مستحدثات جراحات عظام الأطفال.

شهد فعاليات اليوم العلمي الدكتور جمال حسني رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، ونخبة من الأطباء بجامعات: المنيا والقصر العيني، وعين شمس، والأزهر، وأزهر أسيوط، والأزهر دمياط، الإسكندرية، وبنها، حلوان ومستشفيات معهد القومي الطبي بدمنهور، والمركز القومي للجهاز العصبي والحركي، ومستشفيات وزارة الصحة بمحافظة المنيا.

مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار في المنيا

أمسية تثقيفية للطلبة عن انتصارات أكتوبر المجيدة بالمدن الجامعية بالمنيا

لجنة تقييم الأسبوع البيئي بجامعة المنيا تختتم زياراتها للكليات

جامعة المنيا تواصل ندواتها التعريفية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار

لضبط الأسواق.. تحرير 82 مخالفة تموينية متنوعة ومصادرة 1000 لتر سولار بالمنيا

اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية النصر 6 بالعدوة

افتتاح معرض "دكان الفرحة" لرعاية الطلاب بجامعة المنيا.. صور

30 ألف قطعة ملابس.. صندوق تحيا مصر ينظم معرض دكان الفرحة بجامعة المنيا

قال الدكتور أحمد عمر رئيس الدورة ورئيس القسم، أن هذه الدورة المكثفة تقام للمرة الثانية بجامعة المنيا، وتضم نخبة من جراحي عظام الأطفال بمصر، كما ستُقام على هامشها العديد من ورش العمل، عن الجديد في جراحات عظام الأطفال، مضيفًا بأنه اليوم العلمي سيناقش جلساته العديد من الأبحاث والمنشورات العلمية الحديثة التي تتناول الجديد في جراحات عظام الاطفال.

وأكد الدكتور محمد لكلوك المقرر العلمي، "أن انعقاد هذه الدورة بمحافظة المنيا تعتبر فرصة جيدة لشباب أطباء عظام الصعيد للتدريب على جراحات عظام الأطفال، حيث يتطلب هذا التخصص الكثير من الدقة، والمهارة لدى طبيب العظام.

المنيا صندوق تحيا مصر محافظة المنيا رئيس الجامعة العيوب الخلقية كلية الطب جامعة وحدة جراحة عظام الأطفال كلية الطب وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

إلحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 20 جنيها

بسبب أحمد فتوح والوردي .. تحرّك في الزمالك قبل مباراة إنبي

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض "دكان الفرحة" لرعاية الطلاب بجامعة المنيا.. صور

محافظ المنيا يسلم 124 كرسيا متحركا لذوي الهمم

بعد استيفاء الشروط| تسليم 56 عقد تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنيا

صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ12 ألف مواطن بـ7 قوافل طبية

مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار في المنيا

أمسية تثقيفية للطلبة عن انتصارات أكتوبر المجيدة بالمدن الجامعية بالمنيا

لجنة تقييم الأسبوع البيئي بجامعة المنيا تختتم زياراتها للكليات

جامعة المنيا تواصل ندواتها التعريفية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار

ترشيحاتنا

حقيقة الاحالة للتحقيق.. سر غياب مروان بابلو وويجز عن اجتماع نقابة الموسيقيين

آكار لشويجو: استمرار إيصال الأغذية لدول العالم ضرورة

قلبي مولع نار.. زوجة ضحية غطاء البلاعة: ضهري اتكسر وعمود بيتي راح| فيديو

بفرقة المخدرات والكحول.. ضابط مخمور يفتح النار داخل مركز شرطة بجنيف

التموين تعلن بشرى سارة في أسعار السلع خلال الشهرين المقبلين|فيديو

حامل ولا إيه؟... إيمي سمير غانم تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنتشر بالأسواق.. تحذير من شوكولاتة سائلة للأطفال معبأة في سرنجات مستعملة

بعد ما شافته بيخونها.. محمد الترك يفاجيء الجمهور بصور خاصة

بملابس جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

استهتر بمرضه.. وفاة شخص بسبب صاحب العمل يثير ضجة على الفيسبوك

فيديو

أبرز التفاصيل حول إفتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ..تغطية خاصة

بهاء سلطان يكشف أسراره الفنية والشخصية مع أنغام

أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

حالة طوارئ.. عاصفة باينج في الفلبين تقضي على حياة 98 شخصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ