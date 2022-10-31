بحضور 13 جامعة ومركزا.."جديد علاج العيوب الخلقية بالطرف السفلي للأطفال" بطب المنيا

عقدت وحدة جراحة عظام الأطفال بكلية الطب جامعة المنيا، بالتعاون مع المجموعة المصرية لجراحات عظام الأطفال، وجمعية جراحة العظام المصرية وبرعاية من الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب اليوم العلمي الثاني بعنوان "الجديد في علاج العيوب الخلقية في الطرف السفلي للأطفال" وذلك لمناقشة وتبادل الخبرات العلمية في مستحدثات جراحات عظام الأطفال.

شهد فعاليات اليوم العلمي الدكتور جمال حسني رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، ونخبة من الأطباء بجامعات: المنيا والقصر العيني، وعين شمس، والأزهر، وأزهر أسيوط، والأزهر دمياط، الإسكندرية، وبنها، حلوان ومستشفيات معهد القومي الطبي بدمنهور، والمركز القومي للجهاز العصبي والحركي، ومستشفيات وزارة الصحة بمحافظة المنيا.

قال الدكتور أحمد عمر رئيس الدورة ورئيس القسم، أن هذه الدورة المكثفة تقام للمرة الثانية بجامعة المنيا، وتضم نخبة من جراحي عظام الأطفال بمصر، كما ستُقام على هامشها العديد من ورش العمل، عن الجديد في جراحات عظام الأطفال، مضيفًا بأنه اليوم العلمي سيناقش جلساته العديد من الأبحاث والمنشورات العلمية الحديثة التي تتناول الجديد في جراحات عظام الاطفال.

وأكد الدكتور محمد لكلوك المقرر العلمي، "أن انعقاد هذه الدورة بمحافظة المنيا تعتبر فرصة جيدة لشباب أطباء عظام الصعيد للتدريب على جراحات عظام الأطفال، حيث يتطلب هذا التخصص الكثير من الدقة، والمهارة لدى طبيب العظام.