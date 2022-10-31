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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يسلم 124 كرسيا متحركا لذوي الهمم

محافظ المنيا يسلم
محافظ المنيا يسلم كراسي متحركه لذوي الهمم

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 124 كرسيا متحركا لذوي الهمم من أبناء المحافظة مقدمة من الهيئة القبطية الإنجيلية، ضمن فعاليات احتفالية الهيئة بختام مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة.

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جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، نبيل عزت نائب مدير الهيئة بوحدة التنمية المجتمعية بالصعيد، هبه يسري مدير برنامج منتدى الحوار والثقافات.

أكد المحافظ أن دعم ذوي الهمم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها هو ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة لتوفير أفضل سبل العناية بهم، من خلال العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها وتوفير الخدمات المقدمة لهم، تطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسر الأكثر احتياجاً والأشخاص من ذوي الهمم، ومشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة في تحقيق مسار التنمية الشامل، وتعظيم الاستفادة من تلك الفعاليات للاهتمام بالحالة الاجتماعية للمواطنين.

وشهد السكرتير العام للمحافظة فعاليات الاحتفالية بمسرح المحافظة، حيث أكد على ضرورة استمرار تنفيذ فعاليات تعزيز المواطنة ومشاركة كافة فئات المواطنين، بالإضافة لتنفيذ العديد من ورش العمل والتدريبات لتأهيل قدرات المواطنين ونشر الوعي الثقافي والفكري.

وأوضح نبيل عزت نائب مدير الهيئة بوحدة التنمية المجتمعية بالصعيد، ان فعاليات مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة، استمرت على مدار عامين بنطاق 7 قرى مستهدفة شملت (طهنا الجبل – الحواصلية – زاوية سلطان – نزلة عبيد – بني مهدي – الإسماعيلية – صفط اللبن).

وأضاف نائب مدير الهيئة، أنه تم تأسيس 7 مراكز للتأهيل، وتدريب 21 من القيادات المجتمعية، وتوصيل 59 وصلة مياه، بالإضافة لفتح 12 فصل لمحو الامية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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