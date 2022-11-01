بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا بسيون

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن التطوير والرصف مستمر في كل مدن المحافظة لإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة مؤكدا على حرص المحافظة على إحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم في السابعة من صباح اليوم لمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق طنطا بسيون بطول 23 كيلو مترا وبإجمالي تكلفة 100 مليون جنيه، وذلك بداية من الطريق الزراعي مرورا بقرية برما بمركز طنطا، وقرية كفر العرب التابعة لمركز كفر الزيات وحتى منطقة التنظيم بمدينة بسيون.

ووجه رحمي رؤساء المدن الثلاث بإزالة كافة التعديات بالغربية على الطريق والتي تمنع الرؤيا في جميع منحنيات الطريق، إلى جانب إزالة التعديات في الأماكن التي يتوافر بها مساحات تسمح بتوسعة الطريق وازدواجيته تجنبا لحوادث السيارات.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ومسؤولي المرافق.

IMG-20221101-WA0023

IMG-20221101-WA0021

IMG-20221101-WA0022