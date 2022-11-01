ننشر أسماء مصابي حادث إنقلاب أتوبيس الركاب بطريق أسوان القاهرة الصحراوي

شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة صباح اليوم "الثلاثاء" حادث إنقلاب أتوبيس للركاب، وهو ما أدى لمصرع شخص، وإصابة 40 شخصا أخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية .

وضمت قائمة المصابين في الحادث الأسماء التالية: أحمد عبد المجيد مسعود 30 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وعادل إدريس جوكل 43 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وبدور ادم عبدالرحمن 24 سنة، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وأحمد سليمان أحمد 17 سنه، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، وإيهاب صالح عبدالرحمن 21 سنة، مصاب بجروح بالظهر، وعزالدين البشير عمر 43 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

أسماء مصابى حادث أسوان

وهناء عبدالله محمد 37 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابتسام كمال محمد 22 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وفتح الله فضل سيد 55 سنة، والذى أصيب بسحجات وجروح بالرأس، وابتسام الصادق مأمون 31 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وابتسام عبدالله ادم 25 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي باليد اليمني، وإيمان عبدالله ادم 16 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما أصيب فى الحادث أيضاً مني محمد يمني 28 سنة ، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وزهير حسن عثمان 55 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر مضاعف بالزراع الأيسر، ومحمد إدريس على 60 سنة ، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد محمد إدريس 21 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيمن، وأميرة عبد القادر نور الدين، 58 سنة، جرح قطعي بالزراع الأيمن، ونهال محمد أحمد 35 سنة، جرح قطعي بالرأس.

وبيان حسن إبراهيم- عمرها عامين، أصيبت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالفتاح خالد إبراهيم 66 سنة، أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، وعواطف نصر الدين أحمد 64 سنة، أصيبت بكدمات بالصدر، واعتماد عباس الضوي 50 سنة، أصيبت ببتر بالذراع الأيسر، وهشام محمد بابكر 40 سنة، أصيب بجرح بالرقبة والبطن، وميسره على ميسره 35 سنة، أصيب بجروح متفرقة بالزراعين، ومحمد جمال عثمان 12 سنة، أصيب بتهتك باليد اليسرى، ومحمد جمال عثمان 10 سنوات، أصيب باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد عبدالحميد مسعود 30 سنة، أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم .

إسعافات أولية

وأصيب كذلك فى الحادث هنية عبدالله محمد 30 سنه، والتى أصيبت بتهتك بالفك السفلى وجروح متفرقة بالجسم، وعثمان خليل عثمان 24 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس، والهام قسم الله حسن 29 سنه، والتى أصيبت ببتر أسفل الكوع الأيمن وكسور في عظام الوجه، وهناء عبدالله محمد 38 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي بالرأس، ونادية إبراهيم عبدالجبار، 42 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ويوسف على ميسره 34 سنه، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس، وفاطمة محمد أحمد 11 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وناديه علي محمد 56 سنة، والتى أصيبت باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكمال حمزه قريش 66 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونعمات ادم هارون 38 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالزراع الأيمن واشتباه كسر بالساق ، بجانب إصابة كل من ايتاي قسم الله 25 سنه، ومتاع قسم الله 30 سنة، وقسم الله فضل السيد 50 سنة.

وقد تم نقل جميع هؤلاء المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، فيما تم نقل المتوفى الوحيد بابكر عبيد محمد 40 سنة جثة هامدة إلى مشرحة أسوان العمومية.