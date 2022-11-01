مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان أبوسمبل

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى جنوب المحافظة.

وكان قد شهد طريق أبو سمبل جنوب أسوان مساء الإثنين وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة شخص، ومصرع آخر، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

انقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 130 مما أسفر عن إصابة شخص ومصرع آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الصداقة لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم لعدد 2 مركبة توك توك مساء الاثنين بمنطقة وادى الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان .

حوادث متفرقة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 مركبة توك توك بوادى الرديسية بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، والإسعافات الأولية .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد تعرض شخص للإصابة بطلق نارى في الرأس نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان .

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المحاميد التابعة لدائرة المركز استخدم فيها الأعيرة النارية والعصي ما أسفر عن إصابة شخص بطلق ناري في الرأس وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى منطقة البلاغ لنقل المصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.