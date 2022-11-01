عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان أبوسمبل

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى جنوب المحافظة

وكان قد شهد طريق أبو سمبل جنوب أسوان مساء الإثنين وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة شخص، ومصرع آخر، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تجديف أسوان يشارك فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

تعليم أسوان: تدريبات عن التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"

انقلاب سيارة 

وتلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 130 مما أسفر عن إصابة شخص ومصرع آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الصداقة لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكان قد تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم لعدد 2 مركبة توك توك مساء الاثنين بمنطقة وادى الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان .

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقرى والنجوع

قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان ينظم دورة تدريبية لموظفي الكليات

حوادث متفرقة 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 مركبة توك توك بوادى الرديسية بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، والإسعافات الأولية .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكان قد تعرض شخص للإصابة بطلق نارى في الرأس نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان .

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المحاميد التابعة لدائرة المركز استخدم فيها الأعيرة النارية والعصي ما أسفر عن إصابة شخص بطلق ناري في الرأس وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى منطقة البلاغ لنقل المصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

موضوعات متعلقة

تجديف أسوان يشارك فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

ترشيحاتنا

بعد يوم من خسارته.. أنصار رئيس البرازيل السابق: بولسارنو لن يرضخ للهزيمة

ماذا يفعل من استيقظ بأذان الفجر على كابوس؟.. النبي يوصيه بأربعة أمور

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية.. اليوم

سعر عيار 21 اليوم 1-11-2022

روبرت.. أكثر دمية مسكونة في العالم.. تضحك وتتحرك

ما فضل صلاة الفجر في الدنيا والآخرة؟.. أرزاق عاجلة وجنات آجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

من أهم الهدافين بتاريخ مصر.. مصادفات عجيبة دفعت حسام باولو إلى المجد

بخط يده مع الباعة.. قصة رواية تعاقد نور الشريف لتحويلها لفيلم ولم تخرج للنور

أجمل 5 إطلالات لـ ميريهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها| شاهد

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ