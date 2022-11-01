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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرع القومى للمرأة بأسوان ينظم 26 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار بأسوان
جلسات الدوار بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة والجهود المبذولة لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والاجتماعى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ونظم فرع المجلس القومى للمرأة، في هذا الصدد عدد 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت 1300 سيدة ورجل داخل 12 قرية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

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جلسات الدوار

جلسات الدوار بأسوان

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن جلسات الدوار تشهد مشاركة متميزة من علماء الأوقاف وتنسيق متواصل مع الوحدات المحلية والقروية، من أجل نشر التوعية لدى أكبر عدد من الأهالى والمواطنين، وذلك بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.

وأشارت إلى أنه استمراراً لجهود التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الصحة شهدت قرية الكلح شرق بمركز إدفو تنظيم أمسية ثقافية استهدفت 750 رجل وسيدة وطفل.

وشملت الأمسية تقديم عروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية وإلقاء للشعر والأناشيد الدينية، بجانب عروض للعرائس المتحركة والأراجوز.

ولفتت إلى أنه تم أيضاً تنظيم قافلة طبية مجانية نجحت فى تقديم خدمات الكشف الطبى وعدد من الخدمات الصحية والعلاجية والتوعوية بإجمالى 50 سيدة.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تابع قيام لجنة متخصصة من فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة صفاء عفيفى بجولة ميدانية استهدفت قرى الشهامة والإيمان وعمرو بن العاص ووادى الصعايدة بمركز إدفو .

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حياة كريمة 

جلسات الدوار بأسوان

يأتى ذلك استمراراً للأنشطة والجهود المبذولة للإرتقاء بالظروف الإجتماعية والتعليمية والثقافية والإقتصادية لدى الأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

من جانبها أكدت صفاء عفيفى أنه خلال الجولة الميدانية تم عمل عدد 60 إستكتاب، بالإضافة إلى تنظيم عدد 50 من الإمتحانات الفورية الخاصة بمحو الأمية.

كما تفقدت اللجنة عدد فصلين من فصول الإستثمارات الزراعية وذلك بناءاً على البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومشروع الإستثمارات الزراعية للمساهمة فى رفع المستوى التعليمى والثقافى لدى الأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

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