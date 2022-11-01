مستشفى أسوان الجامعى تقدم الرعاية الطبية لمصابى حادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى

قدمت مستشفيات جامعة أسوان، الرعاية الطبية لمصابى حادث انقلاب أتوبيس بإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب أتوبيس لنقل الركاب، والذي وقع بالطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 40 شخص أخر.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أنه في إطار توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين الذين أصيبوا في الحادث، وتم نقلهم إلي مستشفي جامعة أسوان لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية بالأقسام المختلفة .

مستشفى أسوان الجامعى

فى نفس السياق أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم تقديم الرعاية الطبية مع حالات الإصابة بالإسعافات الأولية وإجراء الأشعات اللازمة لجميع الحالات.

وأعلنت إدارة المستشفي عن أسماء المصابين لحادث الطريق الصحراوى الغربى كالتالى : أحمد عبد المجيد مسعود 30 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وعادل إدريس جوكل 43 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وبدور ادم عبدالرحمن 24 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وأحمد سليمان أحمد 17 سنه، والذى أصيب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، وإيهاب صالح عبدالرحمن 21 سنة، والذى أصيب بجروح بالظهر، وعزالدين البشير عمر 43 سنة، والذى أصيبت بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وهناء عبدالله محمد 37 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابتسام كمال محمد 22 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وفتح الله فضل سيد 55 سنة، والذى أصيب بسحجات وجروح بالرأس، وابتسام الصادق مأمون 31 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وابتسام عبدالله ادم 25 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي باليد اليمني، وإيمان عبدالله ادم 16 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

التعامل مع المصابين

كما أصيب فى الحادث أيضاً مني محمد يمني 28 سنة ، والتى أصيبت باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وزهير حسن عثمان 55 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر مضاعف بالزراع الأيسر، ومحمد إدريس على 60 سنة ، والذى أصيبت كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد محمد إدريس 21 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وأميرة عبد القادر نور الدين، 58 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي بالزراع الأيمن، ونهال محمد أحمد 35 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي بالرأس، وبيان حسن إبراهيم- وعمرها عامين، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالفتاح خالد إبراهيم 66 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، وعواطف نصر الدين أحمد 64 سنة، والتى أصيبت بكدمات بالصدر، واعتماد عباس الضوي 50 سنة، والتى أصيبت ببتر بالذراع الأيسر، وهشام محمد بابكر 40 سنة، والذى أصيب بجرح بالرقبة والبطن، وميسره على ميسره 35 سنة، والذى أصيب بجروح متفرقة بالزراعين، ومحمد جمال عثمان 12 سنة، والذى أصيب بتهتك باليد اليسرى، ومحمد جمال عثمان 10 سنوات، والذى أصيب باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد عبدالحميد مسعود 30 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم .

وأصيب كذلك فى الحادث هنية عبدالله محمد 30 سنه، والتى أصيبت بتهتك بالفك السفلى وجروح متفرقة بالجسم، وعثمان خليل عثمان 24 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس، والهام قسم الله حسن 29 سنه، والتى أصيبت ببتر أسفل الكوع الأيمن وكسور في عظام الوجه، وهناء عبدالله محمد 38 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي بالرأس، ونادية إبراهيم عبدالجبار، 42 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ويوسف على ميسره 34 سنه، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس، وفاطمة محمد أحمد 11 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وناديه علي محمد 56 سنة، والتى أصيبت باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكمال حمزه قريش 66 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونعمات ادم هارون 38 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالزراع الأيمن واشتباه كسر بالساق ، بجانب إصابة كل من ايتاي قسم الله 25 سنه، ومتاع قسم الله 30 سنة، وقسم الله فضل السيد 50 سنة.

وتم نقل جميع هؤلاء المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، فيما تم نقل المتوفى الوحيد بابكر عبيد محمد 40 سنة جثة هامدة إلى مشرحة أسوان العمومية.