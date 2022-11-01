حطوا الجثة في شنطة سفر.. البحث عن قتلة تاجر زهراء المعادي.. تفاصيل

يكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعه كشف غموض بلاغ بجريمة قتل عجوز داخل شقته بزهراء المعادي .

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور علي جثة شخص ملفوفة وموضوعه داخل حقيبه وملقاة داخل جراج بالعقار محل سكنه بزهراء المعادي .

انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية ان القتيل يعمل ( تاجرا ) في العقد الخامس من عمره وتم فحص جثة وتبين أن بها اصابات نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب علي يد مجهولين جار تحديدهم وضبطهم .

وبسؤال احد الجيران قررت انها سمعت أصوات استغاثة من داخل شقة جارها بالطابق الثالث وأصوات ضرب ، وبعد مرور فترة قصيرة من الوقت تم العثور علي حقيبة سفر بداخلها جثة جارهم مكبل اليدين ووضع شريط لاصق علي فمه وبه إصابات ، مما يشير لتعرضه للتعذيب والضرب .

تم تحرير محضر وقام رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة فيما انتقل ممثل عن النيابة العامة لفحص ومعاينه مسرح الجريمة ( شقة القتيل ) والاستماع للشهود من السكان وحارس العقار في محاوله لكشف ملابسات الجريمة .