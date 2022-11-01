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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حطوا الجثة في شنطة سفر.. البحث عن قتلة تاجر زهراء المعادي.. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

يكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعه كشف غموض بلاغ بجريمة قتل عجوز داخل شقته بزهراء المعادي .

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور علي جثة شخص ملفوفة وموضوعه داخل حقيبه وملقاة داخل جراج بالعقار محل سكنه بزهراء المعادي .

 انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية ان القتيل يعمل ( تاجرا ) في العقد الخامس من عمره وتم فحص جثة وتبين أن بها اصابات نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب علي يد مجهولين جار تحديدهم وضبطهم .

وبسؤال احد الجيران قررت انها سمعت أصوات استغاثة من داخل شقة جارها بالطابق الثالث وأصوات ضرب ، وبعد مرور فترة قصيرة من الوقت تم العثور علي حقيبة سفر بداخلها جثة جارهم مكبل اليدين ووضع شريط لاصق علي فمه وبه إصابات ، مما يشير لتعرضه للتعذيب والضرب .

تم تحرير محضر وقام رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة فيما انتقل ممثل عن النيابة العامة لفحص ومعاينه مسرح الجريمة ( شقة القتيل ) والاستماع للشهود من السكان وحارس العقار في محاوله لكشف ملابسات الجريمة .

زهراء المعادي البساتين المعادي قسم شرطة البساتين حقيبة سفر

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