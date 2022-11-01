أستاذ حساسية بطب قصر العيني: كورونا لم ينتهي.. فيديو

أكد الدكتور حسام حسني أستاذ الصدر والحساسية بطب القصر العيني، أن فيروس كورونا لم ينتهي، ولكن حدة المرض قلت، كما قل الإحتياج لدخول المستشفيات والعناية المركزة، محذرا من الفزع أو التفاؤل المفرط.

تابعات فيروس كورونا

وأضاف حسام حسني أثناء أستضافته مع برنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن نوع من فيروسات الجهاز التنفسي القديمة، بدأت في الانتشار مرة أخرى في هذه الفترة.

وأوضح أن هناك بعض المتعافين من كورونا، ظهرت لديهم عدة أعراض أخرى بعد انتهاء أعراض الفيروس، لافتاً إلى أن فيروس كورونا مدخله الجهاز التنفسي، ولكنه ينتشر في حالة كانت مستقبلاته موجودة، وله مستقبلات في المخ والقلب والعضلات.