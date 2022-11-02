عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.. اليوم

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أعلن المركز القومي للبحوث فى إطار سلسلة الندوات التى ينظمها معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، عن عقد ندوة تحت عنوان  "تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة للثروة الحيوانية  " وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز.


ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور حسين  درويش  القائم بأعمال رئيس المركز ، وبرئاسة الدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد المعهد، ومقرر  الندوة الدكتور محسن محمود شكرى مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

 

وتهدف الندوة  إلى توضيح  مدى تأثر التنمية المستدامة للثروة الحيوانية بجميع مكوناتها من الحيوانات المزرعية والدواجن والثروة السمكية بالتغيرات المناخية  وتحديد حجم التأثير المتوقع وكيفية التغلب عليه او التقليل من اثاره ودور البحث العلمى فى معالجة هذه الآثار.

 

txt

أخبار التعليم| معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور لرصد كسوف الشمس.. اليوم.. القومي للبحوث يعقد ندوة المخاطر الصحية للتعرض البيئي والمهني للرصاص والاستعداد الوراثي.. اليوم

ويشارك فى إلقاء محاضرات ( ٧ محاضر ات )  تتناول الموضوعات المتصلة بالموضوع  كوكبة من العلماء المتخصصين، وذلك خلال جلستين  ويعقب ذلك حلقة حوارية يشارك فى التحدث فيها نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين حيث يتم التحاور حول ما تم تناوله فى المحاضرات و اقتراح بعض وجهات النظر الإضافية و تنتهى باقتراح بعض التوصيات لعرضها على متخذ القرار. 


ومن المتوقع أن يشارك فى أعمال الندوة عديد من الباحثين والمتخصصين من مختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات  والجهات التنفيذية المعنية وذلك فى إطار اهتمام الدولة بكافة  مؤسساتها بالقضايا المتصلة بالتغيرات المناخية وتأثيرها بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر أطراف قمة المناخ COP 27 فى مدينة شرم الشيخ خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم

المركز القومى للبحوث القومي للبحوث معهد البحوث الزراعية البحوث الزراعية البحوث الزراعية والبيولوجية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ.. وجارتها الجنوبية تستعد للرد

لأول مرة.. صواريخ كوريا الشمالية تقترب من جارتها الجنوبية.. وتحذير عاجل للسكان

خمسة أمور يكمن فيهن الخير.. اعرف أبواب العمل الصالح

هتعرفوا قيمة الأهلي في عصر بيبو.. فرج عامر يوجه رسالة للجمهور

وزيرة الهجرة: نعمل على «تطبيق» لتفعيل التواصل الكامل مع المصريين بالخارج

نتنياهو عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي: نقترب من تحقيق انتصار كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

اللبن والكرفس أبرزها.. مشروبات للرجال تعزز القدرة الجنسية

بعد رجوعها من شهر العسل.. سالى عبد السلام بلوك جريء|شاهد

صديقة جيلان علاء تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: فين العروسة ؟

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ