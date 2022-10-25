أخبار التعليم| معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور لرصد كسوف الشمس.. اليوم.. القومي للبحوث يعقد ندوة المخاطر الصحية للتعرض البيئي والمهني للرصاص والاستعداد الوراثي.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلون تطلق برنامج تدريبي عن اخلاقيات البحث العلمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابه لإستقبال الجمهور لرصد كسوف الشمس ... اليوم

كسوف الشمس ظاهرة فلكية ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدت الحدث الفلكي الاهم التي تحدث خلال عام 2022، حيث يشهد العالم اليوم كسوفا جزئيا للشمس لمدة 4 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوانِ.

الدراسات العليا والبحوث الزراعية بعين شمس ينظم ندوة بعنوان "التحرير الجيني وإنتاج المحاصيل"

يعقد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان :

التحرير الجيني وإنتاج المحاصيل تحت التغيرات المناخية علي أن يكون المحاضر الدكتور مجدي مدكور المشرف على قسم التكنولوجيا الحيوية وسلامه الغذاء في المناطق القاحلة بالمعهد يوم الثلاثاء الموافق25/10/2022 الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة مناقشات المعهد

القومي للبحوث يعقد ندوة "المخاطر الصحية للتعرض البيئى والمهنى للرصاص والاستعداد الوراثى" .. اليوم

اعلن المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومى للبحوث ودعم الدكتور عبد الحميد عوض عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، عن قيام قسم الطب البيئى والمهني أحد أقسام معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بعقد ندوة بعنوان "المخاطر الصحية للتعرض البيئى والمهنى للرصاص والاستعداد الوراثى" .

إعلام القاهرة تعقد مسابقة الطالب و الطالبة المثالية … الاربعاء

أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن موعد إقامة مسابقة الطالب و الطالبة المثالية على مستوى الكلية للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .