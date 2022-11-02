عبد الحليم قنديل: القمة العربية تهدف إلى لم شمل العرب.. فيديو

قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن القمة العربية تهدف الى لم شمل العرب، مشيرا إلى أن سيرة القمم العربية ليست طيبة لدى الشعوب العربية لأنها تدور حول نفسها والبيانات التى تصدر فى النهاية تكاد أن تكون متطابقة.

وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال حواره التليفزيونى على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك عدد لا بأس به من زعماء العرب لم يحضروا هذه القمة وهذا سوف يؤثر بالطبع على جديتها ومضمونها ونتائجها.

وتابع عبد الحليم قنديل أن مصر لها دور فعال وجاد فى الحفاظ على وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى القمة العربية الـ 31 بالجزائر جاء تعبيرا عن فكرة الأولوية العربية.