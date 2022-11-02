أمريكا تقضي بسجن زعيمة نساء داعش 20 عاما

أصدرت محكمة أمريكية، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على أليسون فلوك إيكرين، الملقبة زعيمة كتيبة تنظيم داعش الإرهابي النسائية.

وإيكرين صاحبة الـ42 عاما، وهي مواطنة أمريكية من ولاية كنساس، قادت "كتيبة نسائية" تابعة لتنظيم داعش في سوريا.

وقامت الإرهابية بتعليم الفتيات، بينهم أطفال، على استخدام الأسلحة الآلية وتفجير القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المدعي العام وصف المتهمة خلال جلسة النطق بالحكم، بـ"إمبراطورة داعش"، التي غسلت عقول فتيات صغيرات ودربتهن على القتل، وذلك خلال الفترة بين عامي 2012 و 2019.

وفي يونيو الماضي، اعترفت إيكرين بالذنب حول تهمة التآمر لتقديم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي، وتدريب النساء والأطفال اللاتي قادتهن، وبعضهم لا يتجاوز سن العاشرة، على القتال.

كما طلبت من المحكمة معاقبتها بالسجن لمدة عامين فقط، لتتمكن من تربية أطفالها الصغار.

وحسب التقارير، ناقشت الإرهابية مع أعضاء التنظيم خطط لهجمات إرهابية في أمريكا، ودربت نساء أخريات على طريقة استخدام البنادق والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.

انتقلت إلى سوريا عام 2012، وأصبح زوجها قناصا بداعش، لكن في 2016، قتل زوجها في قصف، لكنها تزوجت 3 مرات من إرهابيين آخرين في التنظيم وأنجبت 4 أطفال مجددا.