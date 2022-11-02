فرج عامر: بعض فرق الدوري مستواهم متدن عن مراكز الشباب

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، اقتراح لفرق الدوري الممتاز، موجها اللوم لبعض الأندية على أدائها المتدني.

وكتب عبر تويتر: "اقترح تخفيض فرق الدوري العام الفريق فقط لان هناك فرق تلعب بالدوري المصري مستواها متدني على فرق المدارس الثانوية او فرق مراكز الشباب".

من جانب آخر ،كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن خطة بعض الأندية بشأن بث المباريات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “بعض الأندية اقترحت تشفير المباريات مقابل قيمة مادية وبث المباريات سويًا وتوزيع ناتج البث بالتساوي، الاقتراح قوبل بالرفض التام”.