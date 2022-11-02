فرج عامر: بعض الأندية اقترحت تشفير المباريات مقابل قيمة مادية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن خطة بعض الأندية بشأن بث المباريات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “بعض الأندية اقترحت تشفير المباريات مقابل قيمة مادية وبث المباريات سويًا وتوزيع ناتج البث بالتساوي، الاقتراح قوبل بالرفض التام”.

من جانب آخر، علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق علي غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن قيادة الفريق خلال مباراة الأهلي والداخلية، بسبب إصابته بنزلة برد.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كولر للأسف "اتحسد "جالة نزلة برد حادة قد تمنعه من حضور مباراة الأهلي والداخلية، نتمني له الشفاء العاجل، في هذه الحالة يقود الأهلي فنيًا الكابتن سامي قمصان".