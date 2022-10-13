نجم الزمالك: تشفير مباريات الدوري فكرة ممتاز ستعود بالفائدة على الأندية

أكد نزيه عطية نجم نادي الزمالك السابق ان فكرة تشفير الدوري المصري موسم 2022-2023 ممتازة شريطة تنفيذها بشكل صحيح وبمنتهي الشفافية .

كان محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون مقترح تشفير الدوري الممتاز موسم 2022-2023 وقال : أؤيد تشفير مباريات الدوري مقابل 50 جنيها سنويًا، هذا سيُدر أكثر من 2.5 مليار للشركة الراعية، وبالتالي تستطيع منح جوائز مالية للأندية

قال نجم نادي الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد :

أؤيد الاقتراح الخاص بتشفير مباريات الدوري المصري بما فيه من توفير للأموال للشركة الراعية لاندية المسابقة المحلية.

أضاف : فكرة جوائز الأندية في الدوري المصري ممتازة ترفع من حدة المنافسة على البطولة والمنافسة على المراكز المتقدمة.

استطرد نجم الزمالك السابق : اعتقد تشفير الدوري المصري فكرة ممتازة لو تم تنفيذها بصورة صحيحة وبشفافية.



زيادة الجماهير

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب عن 10 محظورات خاصة بالجماهير في مباريات الدوري الممتاز المقرر انطلاق منافساته يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 18 أكتوبر الجاري على أن ينتهي يوم 30 يونيو عام 2023.

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إقامة 4 جولات من الدوري المصري أثناء كأس العالم.

ونجحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في الحصول على موافقة الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير لـ 6 آلاف مشجع.

وشددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب علي رش أرضية الملعب قبل كافة المباريات وكذلك شددت على استحداث تصميم جديد لدرع الدوري المصري.

ووضعت أيضا رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب جوائز مالية وفردية للهدافين وافضل اللاعبين مع نهاية الموسم.

محظورات اعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة

1- الليزر والألعاب النارية.

2- السجائر والسجائر الإلكترونية والمداوخ.

3- أدوات الشحن والبطاريات.

4- الأبواق.

5- الأدوات الحادة والأسلحة والمتفجرات.

6- العبوات والأكواب المعدنية والزجاجية.

7- الأدوات العنصرية مثل القمصان والأعلام.

8- المواد الإعلانية والترويجية.

9- عصا السيلفي.

10- طائرات الدراون .

فى المقابل قامت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بوضع بنود فى لائحة العقوبات لمجابهة المشاغبين لدى الخروج عن النص .

بنود لائحة العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة



أي شخص يستخدم إشارات أو شعارات أو حركات (سياسية / دينية / عنصرية) فى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لموسم 2022-2023 سيتم إيقافه 5 مباريات و غرامة مالية 50 ألف جنيه

‏عقوبة عدم رش الملعب بعد الاحماء وبين شوطي اللقاء فى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لموسم 2022-2023 هى 20 ألف جنيه.

‏في حالة ارتكاب اى فعل من شانه اثارة الجماهير يتم اقرار عقوبة الإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

‏عقوبة نزول أحد من اللاعبين الاحتياطيين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أرض الملعب بدون إذن (للتهنئة – الاعتراض – التهدئة) إيقاف مباراة و غرامة مالية 20 ألف جنيه

‏عقوبة في حالة اقتراب أحد الاجهزة الفنية او احد اللاعبين من منطقة مراجعة الحالات على الشاشة " حكم الفيديو " او مغادرة المنطقة الفنية للاعتراض على قرار الحكام إيقاف مباراة و غرامة مالية 5 آلاف جنيه.

‏ استقدام الحكام الأجانب بشرط موافقة الاتحاد في حالة طلب أى نادٍ تعيين حكام أجانب أي مباراة مشارك فيها ووافق الأتحاد على تلبية طلبه يلتزم هذا النادى بسداد تكاليف استدعاء الحكام و بدلات التحكيم و الانتقالات والإقامة الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل