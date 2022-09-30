الصفقة باظت .. ليفربول يصدم إبراهيم عادل نجم بيراميدز

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة حقيقة الحديث داخل نادي ليفربول الإنجليزي عن انتقال إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز إلى صفوف الريدز خلال شهر يناير القادم.

أفادت صحيفة ليفربول إيكو في تقرير لها أن الحديث عن انتقال إبراهيم عادل لصفوف نادي ليفربول أمر بعيد المنال على الرغم من أن الريدز واحد من الأندية التي تدرك تقدم مستوى اللاعب في مصر.

أضافت الصحيفة : أنه نظرًا لأن إبراهيم عادل شارك في أربع مباريات فقط مع منتخب مصر ولم يلعب لنادٍ أوروبي من قبل كما أنه من المرجح أن يكون الحصول على تصريح عمل في المملكة المتحدة بمثابة حجر عثرة فإن تلك العوامل تجعل اهتمام ليفربول باللاعب أمر مستبعد.

تقرير صحفي انجليزي أبرز اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع اللاعب المصري إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الوطني وفريق الكرة بنادي بيراميدز .

وبحسب ما قالته الشبكة الانجليزية 90min ان ليفربول يرحب بـ إبراهيم عادل على انه محمد صلاح القادم خصوصا وأن اسمه ارتبط بالانتقال لعدة اندية أوروبية منذ العام الماضي .

وتتابع عدة اندية في أوروبا إبراهيم عادل مع بيراميدز معتقدين أنه خليفة محمد صلاح في الملاعب الانجليزية وسط اهتمام أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنجهام فورست .

اهتمام ليفربول بـ ابراهيم عادل

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن ليفربول على دراية كاملة بموهبة إبراهيم عادل البالغ من العمر 21 عامًا ويتابعون كافة المباريات وهو ما تأكد منه محمد صلاح بالحديث مع الادارة .

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز وصله عرض من نادي إف سي نوردجيلاند الدنماركي خلال الانتقالات الصيفية وحاولوا شراءه بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني ، لكنه أقل إلى حد ما من تقييم بيراميدز ، والذي يُعتقد أنه لا يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني

واختتمت الصحيفة أن ليفربول سينتظر شهر يناير المقبل لتقديم عرض للحصول على خدمات إبراهيم عادل.

صدى البلد يستعرض أرقام إبراهيم عادل بقميص فريق بيراميدز

شارك إبراهيم عادل مع فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز منذ عام 2018، حيث خاض خلال تلك الفترة، 78 مباراة، وسجل خلالهم 22 هدفا وصنع 9 أهداف.

وساهم إبراهيم عادل رفقة فريق بيراميدز خلال الموسم المنقضي في تسجيل ٩ أهداف.

وسجل إبراهيم عادل بقميص فريق بيراميدز فى مختلف المسابقات المحلية ٦ أهداف ونجح فى صناعة ٣.