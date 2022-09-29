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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يستعد بتركيز عال في تدريب ليفربول قبل مواجهة برايتون

محمد صلاح
محمد صلاح

 


يستعد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول  بجدية كبيرة، قبل مبارة الريدز مع برايتون يوم 1 اكتوبر القادم، وذلك ضمن منافسات الدورى الانجليزي.


ونشر صلاح صورًا من تدريبات ليفربول الأخيرة استعدادا للموقعة المرتقبة، حيث ظهرت الجدية والتركيز العالي على محمد صلاح ورفاقه.


 


ويحتل فريق ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق برايتون في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات فقط.

 

وعلي جانب اخر استفاد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، من قرار الحكومة البريطانية بخفض نسبة الضرائب لمرتفعي الدخل.

 

وكان كواسي كواتينج وزير المالية البريطاني، أعلن توحيد شرائح الضرائب عند 40% لمرتفعي الدخل، بدلا من 45%.


ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن قرار الحكومة البريطانية، بخفض نسبة الضرائب لمرتفعي الدخل، تسبب في زيادة في راتب محمد صلاح السنوي" مع ليفربول قدرها 1.3 مليون جنيه إسترليني “أي ما يعادل 28 مليون جنيه مصري تقريبا”.

 
راتب محمد صلاح مع ليفربول:

ولم يعلن نادي ليفربول عن راتب محمد صلاح، بعد تجديد عقد الفرعون في شهر يوليو الماضي، لكن وفقا لتقارير صحفية، يتقاضي محمد صلاح 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي 19.2 مليون جنيه إسترليني سنويا.

IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_٢١٠٢١٩
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_٢١٠٢١٩
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_٢١٠٢١٠
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_٢١٠٢١٠
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